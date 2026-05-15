Критикували Кадиров і Пригожин: у РФ оборонний комітет очолить генерал, який "відзначився" провалами

Генерал-полковник Олександр Лапін раніше командував угрупованням "Центр", яке 2022 року ЗСУ викинули з Харківської області. Також він провалив оборону Курської області. А у 2022 році Рамзан Кадиров критикував його за відступ з Лиману.

Але водночас кандидатуру Олександра Лапіна в "Единой России" розглядають як його кандидатуру на цей пост у новому скликанні нижньої палати парламенту, повідомили росЗМІ "Коммерсант" обізнані джерела.

Лапін і Сергій Шойгу

Один зі співрозмовників видання зазначив, що Андрій Картаполов, який очолює зараз комітет і якого обрали до Держдуми 2021 року, з великою часткою ймовірності переобиратися не буде.

62-річний Лапін збирається балотуватися в Держдуму за списком "Единой России" від Татарстану. Він народився в Казані і там закінчив танкове училище. У 2017 році його призначили начальником штабу угруповання російських військ у Сирії, а в листопаді того ж року він став командувачем Центрального військового округу. Після того як на війні в Україні угруповання військ під його командуванням залишило Харківську область, Лапіна зняли з посади. У січні 2023-го його призначили начальником Головного штабу — першим заступником головнокомандувача сухопутних військ РФ. Потім перевели на посаду глави Ленінградського військового округу.

Відео дня

Саме Лапіна називали відповідальним за провал оборони Курської області, коли туди вторглися ЗСУ. Але при цьому 2022 року він отримав звання Героя РФ.

Тоді ж глава Чечні Рамзан Кадиров критикував генерала Лапіна, заявивши, що він "нездара", якого покривають у Генштабі, а його треба розжалувати до рядового, позбавити нагород і "з автоматом у руках відправити на передову змивати кров'ю свою ганьбу".

Олександр Лапін перебуває під санкціями Канади, всіх країн ЄС, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії.

Нагадаємо, крім Кадирова Лапіна також критикував Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнер", заявляючи, що він тільки здатний "носити цяцьки".

А на початку травня був знайдений мертвим генерал-полковник у відставці Станіслав Петров. Він був одним із засновників військ хімічного захисту в СРСР. Після розпаду СРСР став першим керівником військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони Росії.