Критиковали Кадыров и Пригожин: в РФ оборонный комитет возглавит генерал, "отличившийся" провалами

Генерал-полковник Александр Лапин ранее командовал группировкой "Центр", которую в 2022 году ВСУ выбросили из Харьковской области. Также он провалил оборону Курской области. А в 2022 году Рамзан Кадыров критиковал его за отступление из Лимана.

Но при этом кандидатуру Александра Лапина в "Единой России" рассматривают его кандидатуру на этот пост в новом созыве нижней палаты парламента, сообщили росСМИ "Коммерсант" осведомленные источники.

Лапин и Сергей Шойгу

Один из собеседников издания отметил, что возглавляющий сейчас комитет Андрей Картаполов, который был избран в Госдуму в 2021 году, с большой долей вероятности переизбираться не будет.

62-летний Лапин собирается баллотироваться в Госдуму по списку "Единой России" от Татарстана. Он родился в Казани и там закончил танковое училище. В 2017 году он был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, а в ноябре того же года стал командующим Центрального военного округа. После того как на войне в Украине группировка войск под его командованием оставила Харьковскую область, Лапина сняли с должности. В январе 2023-го его назначили начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками РФ. Затем перевели на должность главы Ленинградского военного округа.

Именно Лапина называли ответственным за провал обороны Курской области, когда туда вторглись ВСУ. Но при этом в 2022 году он получил звание Героя РФ.

Тогда же глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал генерала Лапина, заявив, что он "бездарь", которого покрывают в Генштабе, а его надо разжаловать до рядового, лишить наград и "с автоматом в руках отправить на передовую смывать кровью свой позор".

Александр Лапин находится под санкциями Канады, всех стран ЕС, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.

Напомним, кроме Кадырова Лапина также критиковал Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", заявляя, что он только способен "носить цацки".

А в начале мая был найден мертвым генерал-полковник в отставке Станислав Петров. Он был одним из основателей войск химической защиты в СССР. После распада СССР стал первым руководителем войск радиационной, химической и биологической обороны России.