"Бездарь в погонах": генерал Лапин назначен начальником Генштаба Сухопутных войск РФ, — СМИ

Комментируя событие бывший главарь боевиков "ДНР" Стрелков-Гиркин написал, что назначение военачальника на вышестоящую должность выглядит как недоразумение. Ранее Пригожин с Кадыровым также критиковали Лапина, назвав его "бездарем и бездельником".

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Генерал-полковник Александр Лапин, которого в России критиковали за военные поражения в Украине, назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. До этого назначения российский военачальник командовал группировкой войск "Центр" в российско-украинской войне. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

Согласно сообщениям росСМИ, Лапин вновь будет занимать руководящую должность в Вооруженных силах РФ несмотря на острую критику после провала наступления россиян на севере Украины и бегства оккупантов на Харьковском направлении. В частности, в его адрес звучали нелестные слова со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя "группы Вагнера" Евгения Пригожина.

Лапин в российско-украинской войне

Генерал-полковник Александр Лапин участвует в полномасштабном вторжении в Украину с его самого начала — под его руководством соединения Центрального военного округа заходили в Черниговскую, Киевскую и Сумскую области. Однако под командованием военачальника ни один областной центр на севере Украины российскими войсками захвачен не был. Более того в конце марта 2022 Генштаб ВС РФ объявил о "перегруппировке войск", что впоследствии стало мемом.

Свой провал по оккупации северных областей и захвате Киева Минобороны РФ оправдывало тем, что российские войска без штурма городов во избежание жертв среди мирного населения якобы сковывали на этом направлении украинские подразделения. Указывалось, что "целью перегруппировки российских Вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса".

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Кроме того генерал Лапин отличился во время контрнаступлений ВСУ на Харьковском направлении и в Луганской области. Комментируя действия генерала Кадыров отметил, что Лапина предупреждали о возможном провале на этом участке фронта, о чем было доложено главе Генштаба Валерию Герасимову. Однако генерал заверил Кадырова, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Лимане и его окрестностях возможно отступление.

В послужном списке достижений Лапина также неудачная переправа оккупантов через Северский Донец под Белогоровкой в мае прошлого года, где подразделения ВС РФ понесли значительные потери, пытаясь форсировать водную преграду.

Критика Лапина

В связи с серией провальных решений на фронте среди путинского окружения начали звучать голоса критики в адрес Лапина, обвиняя его в бездарном ведении боевых действий. Особенно в этом отличился Кадыров, который разразился гневными постами в Telegram в адрес российского военачальника. 1 октября прошлого года, после отступления оккупантов из Лимана, глава чеченцев написал, что при обороне рубежей Лиманского направления Лапин выставил мобилизованных бойцов с "ЛНР", но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов.

"Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", — написал Кадыров.

"Повар Путина" Евгений Пригожин также не остался в стороне и назвал Лапина бездельником, при этом, правда, косвенно упоминая его имя.

"Пускай пахари дальше работают ради победы и минимизации потерь, а бездельники, Рамзан Ахматович знает, о ком я говорю, должны немедленно убраться", — сказал Пригожин.

Вместе с тем, несмотря на критику Лапина со стороны значимых фигур из окружения Владимира Путина, кремлевская верхушка, очевидно, посчитала иначе. Так, в июле 2022 года Пyтин удостоил Лaпина старшего звания "Героя России" с формулировкой "за мужество и героизм проявленный при исполнении воинского долга".

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В связи с назначением генерала Лапина на вышестоящую должность, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин написал, что это выглядит как недоразумение. Более того этим решением руководство Минобороны РФ "хамски демонстрирует собственную неуязвимость".

"Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и "перегруппировавшись" из Харьковской области", — написал Стрелков.

Напомним, по информации российских СМИ от 3 ноября 2022 командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) РФ генерал-майор Александр Лапин, который руководил группировкой российских войск "Центр" в Украине, официально ушел в трехнедельный отпуск. Вместо него был назначен генерал-майор Александр Линьков.