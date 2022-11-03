Генерал из штаба: в России нашли замену опальному командующему Лапину, — росСМИ

Исполнять обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ временно будет генерал-майор Александр Линьков, который ранее отвечал за мобилизацию.

Related video

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) РФ генерал-майор Александр Лапин, который руководил группировкой российских войск "Центр" в Украине, официально ушел в трехнедельный отпуск. Временным командующим назначен генерал-майор Александр Линьков, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Линьков ранее был начальником организационно-мобилизационного управления ЦВО.

Чем запомнился Лапин на войне?

Александра Лапина представили публике в качестве командующего соединениями и воинскими частями центральной группировки ВС РФ в июне. В сентябре Лапин пришел на замену генерал-лейтенанту Роману Бердникову, которого отстранили от командования Западным военным округом после сокрушительного поражения российской армии на Харьковском направлении.

Когда оккупантов разгромили под Лиманом, с публичной критикой на Александра Лапина обрушился глава Чечни Рамзан Кадыров, которого поддержал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

После этого Лапин перестал появляться на людях и в конце октября появились сообщения о том, что его сняли с должности командующего. В Минобороны РФ официально это не подтвердили, а неофициально рассказали, что генералу нужно подлечиться, поэтому он ушел в отпуск,

Напомним, в мае Лапин наградил орденом своего сына подполковника Дениса Лапина, который командовал 1-й гвардейским танковым полком. Этот полк воевал на Черниговском направлении и был почти полностью уничтожен. Лапин-старший летом получил из рук президента РФ Владимира Путина звезду "героя России".