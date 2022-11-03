Генерал з штабу: у Росії знайшли заміну опальному командувачу Лапіну, — росЗМІ

Виконувати обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ тимчасово буде генерал-майор Олександр Ліньков, який раніше відповідав за мобілізацію.

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Командувач військ Центрального військового округу (ЦВО) РФ генерал-майор Олександр Лапін, який керував угрупуванням російських військ "Центр" в Україні, офіційно пішов у тритижневу відпустку. Тимчасовим командувачем призначено генерал-майора Олександра Лінькова, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу ЦВО.

Ліньков раніше був начальником організаційно-мобілізаційного управління ЦВО.

Чим запам'ятався Лапін на війні?

Олександра Лапіна представили публіці як командувача зв'язками та військовими частинами центрального угруповання ЗС РФ у червні. У вересні Лапін прийшов на заміну генерал-лейтенанту Роману Бердникову, якого усунули від командування Західним військовим округом після нищівної поразки російської армії на Харківському напрямку.

Коли окупантів розгромили під Лиманом, з публічною критикою на Олександра Лапіна напав голова Чечні Рамзан Кадиров, якого підтримав голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Після цього Лапін перестав з'являтися на людях і наприкінці жовтня з'явилися повідомлення, що його зняли з посади командувача. У Міноборони РФ офіційно це не підтвердили, а неофіційно розповіли, що генералу потрібно підлікуватися, тому він пішов у відпустку,

Нагадаємо, у травні Лапін нагородив орденом свого сина підполковника Дениса Лапіна, який командував 1-м гвардійським танковим полком. Цей полк воював на Чернігівському напрямку та був майже повністю знищений. Лапін-старший улітку отримав з рук президента РФ Володимира Путіна зірку "героя Росії".