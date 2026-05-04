Первый командующий войсками химической обороны в России покончил с собой, — СМИ

В квартире в центре Москвы найден мертвым генерал-полковник в отставке Станислав Петров.

По предварительной версии, он покончил с собой. Возле тела генерала был найден пистолет. Военачальнику было 87 лет. Об этом изданию "РИА Новости" сообщили в правоохранительных органах.

Что известно о Станиславе Петрове?

Станислав Петров был одним из основателей войск химической защиты в СССР, служил в этих подразделениях с 1959 года. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После распада СССР стал первым руководителем войск радиационной, химической и биологической обороны России. Петров имел звание доктора военных наук.

Тело 87-летнего Петрова было найдено "на кухне, сидящим на стуле", сообщил собеседник "Известий". Издание сообщает, что до предполагаемого самоубийства отставной генерал, работал научным сотрудником в военном институте, а также был главным редактором журнала "Вестник войск РХБ защиты". Согласно официальной биографии Петрова, он занимал должность главного научного сотрудника ФГБУ "27 Научный центр".

Відео дня

Зато издание The Moscow Times пишет, что "27 Научный центр", находящийся под санкциями ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Украины, Канады в связи с участием в "разработке и применении химических веществ" в составе российских войск.

В октябре 2024 года Лондон прямо заявлял, что санкции вводятся против 27-го Центра, а также 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны и главнокомандующего войсками РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова "за применение химического оружия в Украине", в том числе хлорпикрина.

Напомним, что генерал ГРУ РФ Андрей Аверьянов, о гибели которого ранее сообщали СМИ, появился на церемонии передачи российской военной техники в Гвинее. Это подтверждают фото, обнародованные администрацией президента страны.

Также в РФ произошло покушение на "бучанского палача" генерала Омурбекова. В Хабаровском крае произошло покушение на генерал-майора Азатбека Омурбекова, который участвовал во вторжении на Киевщину и стал "палачом из Бучи", рассказали в сети. Бомбу заложили в почтовый ящик, но от взрыва пострадал другой российский военный.