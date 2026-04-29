В РФ произошло покушение на "бучанского палача" генерала Омурбекова: засекреченный теракт в РФ

В Хабаровском крае произошло покушение на генерал-майора Азатбека Омурбекова, который участвовал во вторжении на Киевщину и стал "палачом из Бучи", рассказали в сети. Бомбу заложили в почтовый ящик, но от взрыва пострадал другой российский военный. Какие последствия инцидента на расстоянии 6 тыс. км от Украины и что известно об Омурбекове, который получил звание "героя" из рук президента Российской Федерации?

Взрывное устройство сработало в подъезде дома 55 на территории военного городка Князе-Волконское-1, говорится в сообщении анонимного аккаунта X "ВЧК-ОГПУ", который пишет об инцидентах во власти РФ. В городке базируется 392-й Окружной учебный центр, которым руководит генерал-майор Омурбеков. В результате детонации на месте погиб подполковник Кузьменко. Российские власти немедленно засекретили инцидент и ищут причастных к покушению на военного, который совершал преступления во время оккупации Бучи под Киевом в 2022 году.

Сообщение о покушении на Омурбекова появилось в сети вечером 28 апреля. Утверждается, что именно в тот день взорвался почтовый ящик в доме, в котором жил генерал, известный как "палач из Бучи". Кроме погибшего Кузьменко, который был командиром батальона учебной связи, получили травмы еще несколько военных, оказавшиеся рядом в момент детонации: количество не указывается.

Согласно данным "ВЧК-ОГПУ", российские власти ведут расследование теракта, но информации о деталях пока нет. Также уточняется, что нет данных о состоянии здоровья Омурбекова, поэтому не ясно, пострадал ли он.

Покушение на генерала РФ — детали

В пабликах Хабаровска действительно есть информация о взрыве в воинской части в селе Князе-Волконском. При этом медиа утверждают, что инцидент якобы произошел в здании местного клуба, а с места событий эвакуировали 20 человек. Также озвучены две версии о тайнике для взрывчатки: это мог быть цветочный горшок или почтовый ящик. РосСМИ подтвердили, что погиб человек, но официально власти не подтвердили взрыв.

Следственный комитет Хабаровского края не информировал о взрыве в воинской части и о покушении на генерал-майора Омурбекова. Об инциденте молчит губернатор Дмитрий Демешин.

Генерал-майор Омурбеков — биография

Азатбек Омурбеков — российский военный, который командовал 64-й отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ и участвовал в боевых действиях и преступлениях о мирных людях в Буче Киевской области. Россиянин получил звание награду "Герой РФ", при этом находясь под санкциями Украины и партнеров как военный преступник. О преступлениях Омурбекова говорится в расследовании Международного сообщества расследователей InformNapalm и в репортаже медиа "Радио Свобода": установили, что именно делал комбриг российского подразделения на украинской территории. В частности, по состоянию на март 2022 года военный имел звание полковника и позывной "Звено". Подразделение сначала оккупировало Бучу и Бородянку, дальше начало двигаться на Макаров, но остановилось в Андреевке. Именно здесь Омурбеков устроил штаб в здании школы и пытал украинцев: среди прочего, лично участвовал в избиении и расстрелах людей.

На портале с базой данных о российских преступниках "Миротворец" есть подробная информация о месте жительства и паспортные данные Азатбека Омурбекова. На опубликованных фото видим военного рядом со священником РПЦ

Отметим, в феврале в Москве произошло покушение на генерала ГРУ РФ Владимира Алексеева. Нападавшие несколько раз выстрелили в российского военного на лестничной клетке дома и скрылись. Между тем россияне заявили, что это была провокация Украины, поскольку Алексеев был членом переговорной группы Кремля по войне в Украине.

Напоминаем, в декабре 2025 года росСМИ опубликовали список покушений на генералов и других военных ВС РФ с начала российско-украинской войны.