У РФ стався замах на "бучанського ката" генерала Омурбекова: засекречений теракт у РФ

У Хабаровському краї стався замах на генерал-майора Азатбека Омурбекова, який брав участь у вторгненні на Київщину та став "катом з Бучі", розповіли у мережі. Бомбу заклали в поштову скриньку, але від вибуху постраждав інший російський військовий. Які наслідки інциденту на відстані 6 тис. км від України та що відомо про Омурбекова, який отримав звання "героя" з рук президента Російської Федерації?

Вибуховий пристрій спрацював у під’їзді будинку 55 на території військового містечка Князе-Волконське-1, ідеться у повідомленні анонімного акаунту X "ВЧК-ОГПУ", який пише про інциденти у владі РФ. У містечку базується 392-й Окружний навчальний центр, яким керує генерал-майор Омурбеков. Внаслідок детонації на місці загинув підполковник Кузьменко. Російська влада негайно засекретила інцидент та шукає причетних до замаху на військового, який чинив злочини під час окупації Бучі під Києвом у 2022 році.

Допис про замах на Омурбекова з'явився у мережі увечері 28 квітня. Стверджується, що саме того дня вибухнула поштова скринька у будинку, в якому мешкав генерал, відомий як "кат з Бучі". Окрім загиблого Кузьменка, який був командиром батальйону навчального зв'язку, отримали травми ще кілька військових, які опинились поряд у момент детонації: кількість не вказується.

Згідно з даними "ВЧК-ОГПУ", російська влада веде розслідування теракту, але інформації про деталі поки що немає. Також уточнюється, що немає даних про стан здоров'я Омурбекова, тому не ясно, чи він постраждав.

У пабліках Хабаровська справді є інформація про вибух у військовій частині у селі Князе-Волконському. При цьому медіа стверджують, що інцидент начебто стався у будівлі місцевого клубу, а з місця подій евакуювали 20 людей. Також озвучені дві версії про схованку для вибухівки: це міг бути квітковий горщик чи поштова скринька. РосЗМІ підтвердили, що загинув чоловік, але офіційно влада не підтвердила вибух.

Слідчий комітет Хабаровського краю не інформував про вибух у військовій частині та про замах на генерал-майора Омурбекова. Про інцидент мовчить губернатор Дмитро Демешин.

Генерал-майор Омурбеков — біографія

Азатбек Омурбеков — російський військовий, який командував 64-ю окремою мотострілецькою бригадою ЗС РФ та брав участь у бойових діях та злочинах про мирних людей у Бучі Київської області. Росіянин отримав звання нагороду "Герой РФ", при цьому перебуваючи під санкціями України та партнерів як військових злочинець.Про злочини Омурбекова ідеться у розслідуванні Міжнародної спільноти розслідувачів InformNapalm та у репортажі медіа "Радіо Свобода": встановили, що саме робив комбриг російського підрозділу на українській території. Зокрема, станом на березень 2022 року військовий мав звання полковника та позивний "Звено". Підрозділ спершу окупував Бучу та Бородянку, далі почав рухатись на Макарів, але спинився в Андріївці. Саме тут Омурбеков влаштував штаб у будівлі школи та катував українців: серед іншого, особисто брав участь у побитті та розстрілах людей.

На порталі з базою даних про російських злочинців "Миротворець" є детальна інформація про місце проживання та паспортні дані Азатбека Омурбекова. На опублікованих фото бачимо військового поруч зі священником РПЦ

Зазначимо, у лютому у Москві стався замах на генерала ГРУ РФ Володимира Алєксєєва. Нападники кілька разів вистрелили у російського військового на сходовій клітині будинку та втекли. Тим часом росіяни заявили, що то була провокація України, оскільки Алєксєєв був членом переговорної групи Кремля щодо війни в Україні.

Нагадуємо, у грудні 2025 року росЗМІ опублікували список замахів на генералів та інших військових ЗС РФ з початку російсько-української війни.