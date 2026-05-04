После новостей о гибели: генерала ГРУ РФ Аверьянова заметили в Гвинее

Генерал ГРУ РФ Андрей Аверьянов, о гибели которого ранее сообщали СМИ, появился на церемонии передачи российской военной техники в Гвинее. Это подтверждают фото, обнародованные администрацией президента страны.

Об этом сообщило российское издание "Агентство.Новости".

По его данным, церемония состоялась в пятницу при участии президента Гвинеи Мамади Думбуя, премьера Амаду Ури Баха и других чиновников. С российской стороны был "старший представитель Минобороны РФ, который также является специальным посланником президента Владимира Путина", а также посол РФ в Гвинее Алексей Попов.

На опубликованных фото видно Аверьянова рядом с руководством Гвинеи — он стоит между президентом и премьером. Также зафиксировано, как он вместе с чиновниками осматривает переданную технику и выступает с обращением.

В пресс-релизе говорится, что Гвинея закупила у России военную форму, каски, бронежилеты, боевую обувь, беспилотники и другое оборудование для боевых действий, наблюдения и противовоздушной обороны.

Что известно об Андрее Аверьянове

Андрей Аверьянов родился в 1966 году в Туркменистане, окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. В 2013 году возглавил секретную воинскую часть 29155, которая отвечала за операции ГРУ в Европе. В частности, это подразделение, среди прочего, подозревают в причастности к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании, покушению на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, взрывам на складах боеприпасов в Болгарии и Чехии. В последние годы занимал должность заместителя начальника ГРУ, занимаясь "африканским направлением".

Ранее французское радио RFI сообщало, что Аверьянов мог погибнуть во время атаки на танкер Qendil в Средиземном море в ночь на 19 декабря 2025 года. По данным источников, на борту находились сотрудники российской разведки, двое из которых погибли.

Журналист-расследователь Христо Грозев назвал эти сообщения "полностью фейковой историей" и заявил, что Аверьянов жив.