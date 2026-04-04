"Чувствует себя хорошо": Грозев опроверг, что украинские военные ликвидировали российского генерала

Российский генерал Андрей Аверьянов до сих пор жив. Информацию о якобы ликвидации российского разведчика-чиновника болгарский журналист считает неправдивой.

Генерал ГРУ РФ Андрей Аверьянов жив и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил медиаэксперт, журналист-расследователь издания Bellingcat, которое специализируется на фактчекинге и разведке открытых данных, Христо Грозев.

"Это полностью фейковая история RFI", — подчеркнул журналист.

По его словам, единственным источником ложных слухов является дискредитированный аккаунт в мессенджере Telegram, который опубликовал его еще почти три месяца назад.

Еще в феврале Грозев отмечал, что имеет видеодоказательства того, что генерал ГРУ жив и отвечает за глобальные операции ГРУ, в частности в Африке, Европе и Америке.

Что известно об Андрее Аверьянове

Андрей Аверьянов родился в 1966 году в Туркменистане, окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. В 2013 году возглавил секретную воинскую часть 29155, которая отвечала за операции ГРУ в Европе. В частности, это подразделение, среди прочего, подозревают в причастности к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании, покушению на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, взрывам на складах боеприпасов в Болгарии и Чехии. В последние годы занимал должность заместителя начальника ГРУ, занимаясь "африканским направлением".

Напомним, французское издание RFI со ссылкой на источники в Ливии сообщало, что во время украинских атак на танкер Qendil "теневого флота" РФ в декабре прошлого года мог погибнуть Андрей Аверьянов. Всего на судне находилось около десяти высокопоставленных сотрудников российской разведки.

19 декабря 2025 года источники Фокуса в силовых структурах сообщили, что Служба безопасности Украины поразила дронами танкер Qendil в нейтральных водах. Журналист Александр Невзоров тогда сообщал о возможной ликвидации генерал-майора ГРУ РФ Андрея Аверьянова.