"Почувається добре": Грозєв спростував, що українські військові ліквідували російського генерала

Російський генерал Андрій Авер'янов досі живий. Інформацію про нібито ліквідацію російського розвідника-посадовця болгарський журналіст вважає неправдивою.

Генерал ГРУ РФ Андрій Авер'янов живий і почувається добре. Про це повідомив медіаексперт, журналіст-розслідувач видання Bellingcat, яке спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих даних, Христо Грозєв.

"Це повністю фейкова історія RFI", — наголосив журналіст.

За його словами, єдиним джерелом неправдивих чуток є дискредитований акаунт у месенджері Telegram, який опублікував її ще майже три місяці тому.

Ще в лютому Грозєв наголошував, що має відеодокази того, що генерал ГРУ живий та відповідає за глобальні операції ГРУ, зокрема в Африці, Європі та Америці.

Що відомо про Андрія Авер'янова

Андрій Авер'янов народився 1966 року в Туркменістані, закінчив Ташкентське вище загальновійськове командне училище. У 2013 році очолив секретну військову частину 29155, яка відповідала за операції ГРУ в Європі. Зокрема, цей підрозділ, серед іншого, підозрюють у причетності до отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії, замаху на болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева, вибухів на складах боєприпасів у Болгарії та Чехії. В останні роки обіймав посаду заступника начальника ГРУ, займаючись "африканським напрямком".

Нагадаємо, французьке видання RFI з посиланням на джерела у Лівії повідомляло, що під час українських атак на танкер Qendil "тіньового флоту" РФ у грудні минулого року міг загинути Андрій Авер'янов. Загалом на судні перебувало близько десяти високопоставлених співробітників російської розвідки.

19 грудня 2025 року джерела Фокусу у силових структурах повідомили, що Служба безпеки України уразила дронами танкер Qendil у нейтральних водах. Журналіст Олександр Невзоров тоді повідомляв про можливу ліквідацію генерал-майора ГРУ РФ Андрія Авер'янова.