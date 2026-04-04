Могли призначити у "Вагнер": Україна ліквідувала російського генерала розвідки у Середземному морі, — RFI

Під час українських атак у грудні минулого року на танкер "тіньового флоту" РФ Qendil міг загинути високопоставлений російський генерал розвідки Андрій Авер'янов, що стало серйозним ударом для Кремля.

Загалом на цьому судні перебувало близько десяти високопоставлених співробітників російської розвідки. Про це 3 квітня повідомило видання RFI з посиланням на джерела у Лівії.

Представники розвідки РФ були переодягненими для моряків задля конспірації. Серед них, як стверджується, міг перебувати і Авер'янов.

"Це найкращий спосіб пересування для російського розвідника", — зазначило джерело.

В результаті атаки двоє людей загинули, семеро отримали поранення. Хоча російська сторона ніколи не підтверджувала офіційно загибель свого генерала, у Москві ніколи і не заперечували ці дані.

Вважається, що генерал Авер'янов був одним із фаворитів на посаду глави групи "Вагнер", яка перетворилася у так званий "Африканський корпус". Він добре знав Африку і неодноразово бував тут, зокрема бачився у Бенгазі на сході Лівії з маршалом Халіфою Хафтаром.

Відео дня

РФ здійснила "удар помсти"

Видання пише, що у відповідь на цю атаку Москва пообіцяла здійснити помсту. Минуло близько тижня з моменту операції, як генерал Мохаммед аль-Хаддад, начальник штабу армії на заході Лівії та найвища військова особа в Тріполі, загинув у Туреччині під час зльоту літака з Анкари.

Разом з генералом аль-Хаддадом загинули ще семеро осіб, пов'язаних із армією західної Лівії. Джерела у Лівії переконані, що за цим стоїть Москва, яка так розплатилася за операцію із танкером Qendil.

Удар по танкеру "тіньового флоту" РФ у Середземному морі: як це було

19 грудня 2025 року джерела Фокусу у силових структурах повідомили, що Служба безпеки України уразила танкер Qendil, що належить до "тіньового флоту" РФ. Атака була здійснена за допомогою БпЛА та відбувалася у нейтральних водах. Тоді журналіст Олександр Невзоров повідомляв про можливу ліквідацію генерал-майора ГРУ РФ Андрія Авер'янова.

