Могли назначить в "Вагнер": Украина ликвидировала российского генерала разведки в Средиземном море, — RFI

Во время украинских атак в декабре прошлого года на танкер "теневого флота" РФ Qendil мог погибнуть высокопоставленный российский генерал разведки Андрей Аверьянов, что стало серьезным ударом для Кремля.

Всего на этом судне находилось около десяти высокопоставленных сотрудников российской разведки. Об этом 3 апреля сообщило издание RFI со ссылкой на источники в Ливии.

Представители разведки РФ были переодетыми для моряков для конспирации. Среди них, как утверждается, мог находиться и Аверьянов.

"Это лучший способ передвижения для российского разведчика", — отметил источник.

В результате атаки два человека погибли, семеро получили ранения. Хотя российская сторона никогда не подтверждала официально гибель своего генерала, в Москве никогда и не отрицали эти данные.

Считается, что генерал Аверьянов был одним из фаворитов на должность главы группы "Вагнер", которая превратилась в так называемый "Африканский корпус". Он хорошо знал Африку и неоднократно бывал здесь, в частности виделся в Бенгази на востоке Ливии с маршалом Халифой Хафтаром.

РФ осуществила "удар мести"

Издание пишет, что в ответ на эту атаку Москва пообещала осуществить месть. Прошло около недели с момента операции, как генерал Мохаммед аль-Хаддад, начальник штаба армии на западе Ливии и высшее военное лицо в Триполи, погиб в Турции во время взлета самолета из Анкары.

Вместе с генералом аль-Хаддадом погибли еще семь человек, связанных с армией западной Ливии. Источники в Ливии убеждены, что за этим стоит Москва, которая так расплатилась за операцию с танкером Qendil.

Удар по танкеру "теневого флота" РФ в Средиземном море: как это было

19 декабря 2025 года источники Фокуса в силовых структурах сообщили, что Служба безопасности Украины поразила танкер Qendil, принадлежащий к "теневому флоту" РФ. Атака была осуществлена с помощью БПЛА и происходила в нейтральных водах. Тогда журналист Александр Невзоров сообщал о возможной ликвидации генерал-майора ГРУ РФ Андрея Аверьянова.

