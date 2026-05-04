Після новин про загибель: генерала ГРУ РФ Авер'янова помітили у Гвінеї

Генерал ГРУ РФ Андрій Авер’янов, про загибель якого раніше повідомляли ЗМІ, з’явився на церемонії передачі російської військової техніки у Гвінеї. Це підтверджують фото, оприлюднені адміністрацією президента країни.

Про це повідомило російське видання «Агентство.Новости».

За його даними, церемонія відбулася у п’ятницю за участі президента Гвінеї Мамаді Думбуя, прем’єра Амаду Урі Баха та інших чиновників. З російського боку був «старший представник Міноборони РФ, який також є спеціальним посланцем президента Володимира Путіна», а також посол РФ у Гвінеї Олексій Попов.

На опублікованих фото видно Авер’янова поруч із керівництвом Гвінеї — він стоїть між президентом і прем’єром. Також зафіксовано, як він разом із чиновниками оглядає передану техніку та виступає зі зверненням.

У пресрелізі йдеться, що Гвінея закупила у Росії військову форму, каски, бронежилети, бойове взуття, безпілотники та інше обладнання для бойових дій, спостереження і протиповітряної оборони.

Що відомо про Андрія Авер'янова

Андрій Авер'янов народився 1966 року в Туркменістані, закінчив Ташкентське вище загальновійськове командне училище. У 2013 році очолив секретну військову частину 29155, яка відповідала за операції ГРУ в Європі. Зокрема, цей підрозділ, серед іншого, підозрюють у причетності до отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії, замаху на болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева, вибухів на складах боєприпасів у Болгарії та Чехії. В останні роки обіймав посаду заступника начальника ГРУ, займаючись "африканським напрямком".

Раніше французьке радіо RFI повідомляло, що Авер’янов міг загинути під час атаки на танкер Qendil у Середземному морі в ніч на 19 грудня 2025 року. За даними джерел, на борту перебували співробітники російської розвідки, двоє з яких загинули.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв назвав ці повідомлення «повністю фейковою історією» і заявив, що Авер’янов живий.