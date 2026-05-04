Перший командувач військ хімічної оборони в Росії наклав на себе руки, — ЗМІ

У квартирі в центрі Москви знайдено мертвим генерал-полковника у відставці Станіслава Петрова.

За попередньою версією, він наклав на себе руки. Біля тіла генерала було знайдено пістолет. Воєначальнику було 87 років. Про це виданню "РІА Новини" повідомили в правоохоронних органах.

Що відомо про Станіслава Петрова?

Станіслав Петров був одним із засновників військ хімічного захисту в СРСР, служив у цих підрозділах з 1959 року. Він брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Після розпаду СРСР став першим керівником військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони Росії. Петров мав звання доктора військових наук.

Тіло 87-річного Петрова було знайдено "на кухні, сидячим на стільці", повідомив співрозмовник "Известий". Видання повідомляє, що до ймовірного самогубства відставний генерал, працював науковим співробітником у військовому інституті, а також був головним редактором журналу "Вісник військ РХБ захисту". Згідно з офіційною біографією Петрова, він обіймав посаду головного наукового співробітника ФДБУ "27 Науковий центр".

Натомість видання The Moscow Times пише, що "27 Науковий центр", що перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії, України, Канади у зв’язку з участю в "розробці та застосуванні хімічних речовин" у складі російських військ.

У жовтні 2024 року Лондон прямо заявляв, що санкції вводяться проти 27-го Центру, а також 33-го Центрального науково-дослідного випробувального інституту Міноборони та головнокомандувача військ РХБЗ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова "за застосування хімічної зброї в Україні", у тому числі хлорпікрину.

