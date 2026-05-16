"Можливості дозволяють": Буданов оцінив ризик ядерного удару РФ (відео)

Побоювання, що циркулюють з приводу можливого ядерного удару Росії, необґрунтовані. При цьому, підкреслив глава офісу президента, арсенал країни-агресора залишається серйозною загрозою.

Росія має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Про це в інтерв'ю британському виданню The Times розповів колишній керівник військової розвідки, глава офісу президента Кирило Буданов.

За його словами, наразі не спостерігається жодних маркерів до того, що РФ готова завдати удару по Києву із застосуванням ядерної зброї.

"Я не бачив жодного індикатора щодо підготовки до ядерного удару", — заявив глава офісу президента, додавши, що Москва має всі можливості для нанесення подібного удару на будь-яку відстань.

При цьому, наголосив Кирило Буданов, застосування такої зброї, насамперед, політичне рішення і жодних показників планування ядерного удару не помітно.

"Якби була підготовка, я б знав про це", — запевнив глава офісу президента.

Нагадаємо, побоюючись можливих ударів по Красній площі в Москві під час Параду перемоги, напередодні 9 травня російські пропагандисти стали погрожувати нанесенням "ударів відплати" по урядовому кварталу в Києві.

8 травня Україна офіційно дозволила проведення параду в Москві 9 травня, тимчасово виключивши Красну площу з переліку цілей. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Уже 12 травня Володимир Путін висловився про можливості ядерної зброї РФ. Глава Кремля заявив, що ЗС РФ провели випробування ракетного комплексу "Сармат" і згадав про ракету середньої дальності "Орешник", якою в листопаді 2024 року били по Дніпру і в січні 2026 року вдарили по Львову.