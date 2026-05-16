"Возможности позволяют": Буданов оценил риск ядерного удара РФ (видео)

Опасения, циркулирующие по поводу возможного ядерного удара России, необоснованны. При этом, подчеркнул глава офиса президента, арсенал страны-агрессора остается серьезной угрозой.

Россия имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Об этом в интервью британскому изданию The Times рассказал бывший руководитель военной разведки, глава офиса президента Кирилл Буданов.

Ответ Кирилла Буданова о ядерном ударе РФ можно посмотреть с 01:06 по 01:38

По его словам, на данный момент не наблюдается никаких маркеров к тому, что РФ готова нанести удар по Киеву с применением ядерного оружия.

"Я не видел ни одного индикатора по подготовке к ядерному удару", — заявил глава офиса президента, добавив, что Москва имеет все возможности для нанесения подобного удара на любое расстояние.

При этом, подчеркнул Кирилл Буданов, применение такого оружия, прежде всего, политическое решение и никаких показателей планирования ядерного удара не заметно.

"Если бы была подготовка, я бы знал об этом", — заверил глава офиса президента.

Напомним, опасаясь возможных ударов по Красной площади в Москве во время Парада победы, накануне 9 мая российские пропагандисты стали угрожать нанесением "ударов возмездия" по правительственному кварталу в Киеве.

8 мая Украина официально разрешила проведение парада в Москве 9 мая, временно исключив Красную площадь из перечня целей. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Уже 12 мая Владимир Путин высказался о возможностях ядерного оружия РФ. Глава Кремля заявил, что ВС РФ провели испытания ракетного комплекса "Сармат" и вспомнил о ракете средней дальности "Орешник", которой в ноябре 2024 года били по Днепру и в январе 2026 года ударили по Львову.