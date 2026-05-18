Мікродрон із дитячого кораблика: у В'єтнамі показали "революційну" розробку (відео)

В'єтнамська армія провела випробування експериментального морського дрона-камікадзе дуже скромних розмірів. Боєголовку ПГ-7 від РПГ-7 розмістили на маленькому кораблику з дистанційним управлінням.

В'єтнам продемонстрував інший підхід до безпілотних надводних апаратів-камікадзе, створивши переносний і надзвичайно недорогий прототип. Але призначений він для озер і річок, а не для відкритого моря, пише військовий портал Turdef.

Прототип, створений на основі, вочевидь, цивільної моделі радіокерованого човна, озброєний кумулятивною боєголовкою PG-7, використовуваною в реактивних системах залпового вогню РПГ-7.

Порівняно з повномасштабними безпілотними надводними апаратами-камікадзе завдовжки від шести метрів і з 200-кілограмовою бойовою частиною, підхід В'єтнаму до використання мікродрону можна розглядати як більш співрозмірне рішення проти річкових/озерних суден, які регулярно використовуються в контрабанді. Той факт, що води в таких районах спокійні, виключає вплив стану моря, який позначається на роботі невеликих платформ.

Ця демонстрація проливає світло на ще одне потенційне застосування, а саме на протидію згаданим вище повномасштабним безпілотним надводним апаратам-камікадзе, призначеним для ураження великих надводних бойових кораблів. У разі вдосконалення з підвищенням швидкості та поліпшенням стійкості до хвилювання моря, більш дрібні безпілотні надводні апарати-камікадзе можуть бути використані як перехоплювачі. Зокрема, група невеликих безпілотних надводних апаратів-камікадзе як перехоплювачів може захистити корабель від багатоспрямованих роїв, які можуть перевантажити бортове озброєння.

