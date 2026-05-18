Микродрон из детского кораблика: во Вьетнаме показали "революционную" разработку (видео)

Вьетнамская армия провела испытания экспериментального морского дрона-камикадзе очень скромных размеров. Боеголовку ПГ-7 от РПГ-7 разместили на маленьком кораблике с дистанционным управлением.

Вьетнам продемонстрировал иной подход к беспилотным надводным аппаратам-камикадзе, создав переносной и чрезвычайно недорогой прототип. Но предназначен он для озер и рек, а не для открытого моря, пишет военный портал Turdef.

Прототип, созданный на основе, по всей видимости, гражданской модели радиоуправляемой лодки, вооружен кумулятивной боеголовкой PG-7, используемой в реактивных системах залпового огня РПГ-7.

По сравнению с полномасштабными беспилотными надводными аппаратами-камикадзе длиной от шести метров и с 200-килограммовой боевой частью, подход Вьетнама к использованию микродрона можно рассматривать как более соразмерное решение против речных/озерных судов, которые регулярно используются в контрабанде. Тот факт, что воды в таких районах спокойны, исключает влияние состояния моря, которое сказывается на работе небольших платформ.

Эта демонстрация проливает свет на еще одно потенциальное применение, а именно на противодействие упомянутым выше полномасштабным беспилотным надводным аппаратам-камикадзе, предназначенным для поражения крупных надводных боевых кораблей. При усовершенствовании с повышением скорости и улучшением устойчивости к волнению моря, более мелкие беспилотные надводные аппараты-камикадзе могут быть использованы в качестве перехватчиков. В частности, группа небольших беспилотных надводных аппаратов-камикадзе в качестве перехватчиков может защитить корабль от многонаправленных роев, которые могут перегрузить бортовое вооружение.

