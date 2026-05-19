Паліса розповів, коли Путін може оголосити мобілізацію в Росії (відео)

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса констатує, Росія вже не дотягує до певного мобілізаційного плану, набираючи менше людей в армію, ніж роком раніше, а втрачаючи більше.

Цього року росіяни пріоритезували укомплектування Сил безпілотних систем, але в першому кварталі кампанію з набору особового складу в підрозділи СБС вони провалили повністю, констатує військовий в ефірі "24 каналу".

"Розрахунок був на випускників і слухачів-студентів профільних технічних вишів, і, як бачимо, молодь не надто бажає приєднуватися до ЗС РФ", — каже він.

Паліса зазначив, що наразі відчуваються проблеми з мобілізацією в Росії.

"У сухопутні війська, ДШВ вони можуть набрати маргіналів, криміналітет, а також людей із незахищених і неблагополучних верств суспільства. Але у високотехнологічні війська, які вирішують ситуацію на полі бою, їм рекрутувати набагато складніше. І ще один фактор, який свідчить про проблематику з набором, яка все ж таки є: від початку цього року одноразові виплати за підписання контракту, як федеральні, так і регіональні, зросли на 25%, але дефіцит у кадрах у них є", — констатує він, наголошуючи, водночас підкреслюючи, що наразі ці проблеми все ж таки не є критичними для Росії.

Паліса також зазначив, що не виключено, що після виборів до Держдуми кремлівський диктатор Володимир Путін, не дочекавшись успіхів на полі бою, може піти ва-банк і оголосити мобілізацію. Вибори з 18 по 20 вересня:

"Ми не виключаємо такої можливості і будемо відповідно реагувати".

Гість ефіру наголошує, що заяви Росії про її нібито відкритість до мирних переговорів та її реальні дії відрізняються. За його словами, красномовніше за все про "готовність" РФ до припинення вогню свідчать її масовані атаки по Україні.

Навіть якщо завтра раптом настане припинення вогню на якихось умовах, військовий не радить забувати про те, що Росія після цього не розчиниться, а залишиться нашим сусідом з усіма наслідками, що з цього випливають, і залишиться загрозою для України як для держави.

"І виходячи з цієї думки, нам варто працювати над тим, щоб 24 лютого 2022 року ніколи більше не повторилося", — заявив він.

