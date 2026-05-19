Палиса рассказал, когда Путин может объявить мобилизацию в России (видео)

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса констатирует, Россия уже не дотягивает до определенного мобилизационного плана, набирая меньше людей в армию, чем годом ранее, а теряя больше.

В этом году россияне приоритезировали укомплектование Сил беспилотных систем, но в первом квартале кампанию по набору личного состава в подразделения СБС они провалили полностью, констатирует военный в эфире "24 канала".

"Расчет был на выпускников и слушателей-студентов профильных технических вузов, и, как видим, молодежь не сильно желает присоединяться к ВС РФ", — говорит он.

Палиса отметил, что на данный момент чувствуются проблемы с мобилизацией в России.

"В сухопутные войска, ДШВ они могут набрать маргиналов, криминалитет, а также людей из незащищенных и неблагополучных верств общества. Но в высокотехнологические войска, которые решают ситуацию на поле боя, им рекрутировать гораздо сложнее. И еще один фактор, который говорит про проблематику с набором, которая все же есть: с начала этого года одноразовые выплаты за подписание контракта как федеральные, так и региональные, выросли на 25%, но дефицит в кадрах у них есть", — констатирует он, подчеркивая при этом, что на данный момент эти проблемы все же не являются критичными для России.

Палиса также отметил, что не исключено, что после выборов в Госдуму кремлевский диктатор Владимир Путин, не дождавшись успехов на поле боя, может пойти ва-банк и объявить мобилизацию. Выборы с 18 по 20 сентября:

"Мы не исключаем такой возможности и будем соответственно реагировать".

Гость эфира подчеркивает, что заявления России о ее якобы открытости к мирным переговорам и ее реальные действия отличаются. По его словам, красноречивее всего о "готовности" РФ к прекращению огня свидетельствуют ее массированные атаки по Украине.

Даже если завтра вдруг наступит прекращение огня на каких-то условиях, военный не советует забывать о том, что Россия после этого не растворится, а останется нашим соседом со всеми вытекающими угрозами и останется угрозой для Украины как для государства.

"И исходя из этой мысли, нам стоит работать над тем, чтобы 24 февраля 2022 года никогда больше не повторилось", — заявил он.

