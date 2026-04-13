Снизят ли мобилизационный возраст ниже 25 лет: Палиса рассказал о ходе призыва в ВСУ

Заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса сообщил, что в Украине в ближайшее время не планируют снижать возраст мобилизации ниже 25 лет. Также выяснилось, что система призыва в ряды Сил обороны несколько улучшилась. Какова ситуация с процессом мобилизации по состоянию на апрель 2026 года?

В течение последних 10 месяцев ситуация с мобилизацией несколько улучшилась и есть "положительная динамика", сказал Палиса в комментарии медиа "РБК-Украина". По словам чиновника, из-за улучшения в призыве Силы обороны "чувствуют себя лучше". Кроме того, отмечается, что Украина не снизит возраст мобилизации и не будет менять правила выезда за границу юношей в возрасте 18-22 года.

Палиса во время разговора с медиа объяснил, что пытается отвечать о ходе мобилизации "настолько откровенно, насколько можно". Он сравнил призыв 2025 года и начала 2026 года и уточнил, что улучшился и принудительный призыв (мобилизация), так и появление добровольцев (рекрутинг). По его словам, удалось "устранить определенные операционные пробелы": детали не уточняются.

"Хотя много работы сделано и еще больше работы надо сделать", — подчеркнул он.

Представитель офиса президента не приводил цифр по ежемесячному набору бойцов в Силы обороны и не затронул вопрос возможности демобилизации, связанной с количеством резервов в ВСУ.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в конце марта министр обороны Михаил Федоров рассказал о трех направлениях реформирования системы мобилизации. Чиновник сообщил, что будут изменения в системе призыва, самовольного оставления части, сроков службы и контрактов для пехотинцев и штурмовиков. Кроме того, будут работать над изменениями в системе базовой общевойсковой подготовки.

Между тем в апреле Фокус собрал информацию о реформе мобилизации, проблемах с уклонением от службы и тому подобное. Среди прочего, могут снять с розыска 2 млн уклонистов, но в то же время планируют ввести более серьезное наказание. Ко всему, планируют изменения в системе терцентров комплектования: увеличат цифровизацию и уменьшат количество случаев применения силы.

В то же время народный депутат и секретарь комиссии ВР по нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что ТЦК реформируют и получат название "офис призыва" или "офис комплектования". Также он уточнил, что Минобороны имеет несколько презентаций с идеями, но на сегодня их не подавали на рассмотрение парламента.

Напоминаем, в начале марта Павел Палиса рассказал, какие изменения планируют внести относительно четких сроков службы и отсрочку от мобилизации после завершения контракта.