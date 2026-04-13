Чи знизять мобілізаційний вік нижче 25 років: Паліса розповів про хід призову в ЗСУ

Заступник керівника офісу президента Павло Паліса повідомив, що в Україні найближчим часом не планують знижувати вік мобілізації нижче 25 років. Також з'ясувалось, що система призову до лав Сил оборони дещо покращилась. Яка ситуація з процесом мобілізації станом на квітень 2026 року?

Протягом останніх 10 місяців ситуація з мобілізацією дещо покращилась і є "позитивна динаміка", сказав Паліса у коментарі медіа "РБК-України". Зі слів посадовця, через покращення у призові Сили оборони "відчувають себе краще". Крім того, зауважується, що Україна не знизить вік мобілізації та не змінюватиме правила виїзду за кордон юнаків віком 18-22 роки.

Паліса під час розмови з медіа пояснив, що намагається відповідати про хід мобілізації "настільки відверто, наскільки можна". Він порівняв призов 2025 року та початку 2026 року й уточнив, що покращився і примусовий призов (мобілізацію), так і поява добровольців (рекрутинг). З його слів, вдалось "усунути певні операційні прогалини": деталі не уточнюються.

Відео дня

"Хоча багато роботи зроблено і ще більше роботи треба зробити", — наголосив він.

Представник офісу президента не наводив цифр щодо щомісячного набору бійців у Сили оборони та не торкнувся питання можливості демобілізації, пов'язаної з кількістю резервів у ЗСУ.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, наприкінці березня міністр оборони Михайло Федоров розповів про три напрямки реформування системи мобілізації. Посадовець повідомив, що будуть зміни в системі призову, самовільного залишення частини, термінів служби та контрактів для піхотинців та штурмовиків. Крім того, працюватимуть над змінами системі базової загальновійськової підготовки.

Тим часом у квітні Фокус зібрав інформацію про реформу мобілізації, проблеми з ухиленням від служби тощо. Серед іншого, можуть зняття з розшуку 2 млн ухилянтів, але водночас планують запровадити серйозніше покарання. До всього, планують зміни в системі терцентрів комплектування: збільшать цифровізацію та зменшити кількість випадків застосування сили.

Водночас народний депутат та секретар комісії ВР з нацбезпеки Роман Костенко повідомив, що ТЦК реформують та отримають назву "офіс призову" чи "офіс комплектування". Також він уточнив, що Міноборони має кілька презентацій з ідеями, але на сьогодні їх не подавали на розгляд парламенту.

Нагадуємо, на початку березня Павло Паліса розповів, які зміни планують внести щодо чітких термінів служби та відстрочку від мобілізації після завершення контракту.