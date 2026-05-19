"Шахед" з онлайн-управлінням знову атакував об'єкт ППО: "Флеш" пояснив алгоритм

Один з ударних дронів "Шахед", які ЗС РФ застосовують для безперервних обстрілів України, знову атакував об'єкт протиповітряної оборони.

Безпілотник був на онлайн-управлінні, написав радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, зазначивши, що не може розповісти всіх подробиць.

Він закликав усіх, хто задіяний у ППО, не чекати наказів командування, а також аналізувати ситуацію і думати.

"Флеш" описав алгоритм дій противника. Спочатку, за його словами, "Шахед" або "Гербера", які пролітають повз, проводять розвідку об'єкта ППО, щоб розуміти, чи стоїть він на місці, чи як часто змінює позиції.

Після цього застосовується тактика подвійного удару, коли одна ціль відволікає вогонь на себе, інша в цей момент атакує об'єкт.

"Будь ласка, маскуйтеся, міняйте позиції, спостерігайте за прольотами розвід-БПЛА. Коли екіпаж працює по цілі, хтось обов'язково поруч має дивитися на віраж на наявність інших цілей поруч. Не стріляйте просто так, не видавайте позиції", — звернувся до військових експерт, нагадавши, що техніка — це всього лише залізо, і людське життя важливіше.

1 грудня минулого року російські окупанти атакували "Шахедом" мобільну вогневу групу в Чернігівській області.

Напередодні Бескрестнов інформував, що російські війська змінили тактику використання дронів-камікадзе "Ланцет", які тепер працюють у режимі повної тиші до моменту атаки.

