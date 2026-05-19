"Шахед" с онлайн-управлением снова атаковал объект ПВО: "Флеш" объяснил алгоритм

Один из ударных дронов "Шахед", которые ВС РФ применяют для непрекращающихся обстрелов Украины, снова атаковал объект противовоздушной обороны.

Беспилотник был на онлайн-управлении, написал советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, отметив, что не может рассказать всех подробностей.

Он призвал всех, кто задействован в ПВО, не ждать приказов командования, а также анализировать ситуацию и думать.

"Флеш" описал алгоритм действий противника. Сначала, по его словам, пролетающий "Шахед" или "Гербера" проводят разведку объекта ПВО, чтобы понимать, стоит ли он на месте или как часто меняет позиции.

После этого применяется тактика двойного удара, когда одна цель отвлекает огонь на себя, другая в этот момент атакует объект.

"Пожалуйста, маскируйтесь, меняйте позиции, наблюдайте за пролетами развед-БПЛА. Когда экипаж работает по цели, кто-то обязательно рядом должен смотреть на вираж на наличие других целей рядом. Не стреляйте просто так, не выдавайте позиции", — обратился к военным эксперт, напомнив, что техника — это всего лишь железо, и человеческая жизнь важнее.

1 декабря прошлого года российские оккупанты атаковали "Шахедом" мобильную огневую группу в Черниговской области.

Накануне Бескрестнов информировал, что российские войска изменили тактику использования дронов-камикадзе "Ланцет", которые теперь работают в режиме полной тишины до момента атаки.

