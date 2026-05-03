Россия массово атаковала Киевскую область необычными дронами: "Флеш" рассказал детали (фото)

Советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов ("Флеш") рассказал, что Россия постоянно задействует новые тактики применения дронов. Последний такой случай зафиксировали в Киевской области.

Поэтому после последней атаки россияне применили дроны, которые отличаются от обычных. Об этом он сообщил в своем Телеграмм-канале.

Атака РФ на Киевскую область

"Флеш" рассказал, что на не обычный вид БпЛА обратили внимание люди в нескольких районах.

"Противник, после перерыва в несколько месяцев, массово применил БпЛА имитаторы "Пародия". Именно его и видели жители страны. Задача такого БпЛА — отвлекать внимание нашей противовоздушной обороны, поэтому десятки таких БпЛА кружили над нашей территорией", — рассказал Флеш.

Советник министра обороны отметил, что враг постоянно испытывает новые тактики применения дронов. Кроме того он показал, как они выглядят.

"Задача сил обороны — анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать. Также вчера было подозрение на применение противником копии БпЛА украинского производителя, которое не подтвердилось", — написал он.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о том, что россияне нашли новый способ для борьбы с украинскими беспилотниками. Они начали стрелять в украинские дроны патронами с красящим порошком. На видео заметно, что краска полностью закрывает камеру беспилотника.

Также советник Бескрестнов заявил, что даже в случае масштабной мобилизации в России это не изменит кардинально ситуацию на фронте. По его словам, сейчас решающую роль играют дроны, а массовые атаки пехоты не дают того эффекта, который имели раньше.