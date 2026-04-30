"Идея хорошая": россияне придумали новый способ бороться с дронами, — "Флеш" (видео)

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о том, что россияне нашли новый способ для борьбы с украинскими беспилотниками.

"Флеш" отметил, что это достаточно хорошая идея, хотя и имеет достаточно нюансов. Видео Бескрестнов опубликовал у себя в Telegram.

Какой способ придумали русские

Российские оккупанты начали стрелять в украинские дроны патронами с красящим порошком. На видео заметно, что краска полностью закрывает камеру беспилотника.

"За время войны я видел у нас много подобных решений на основе различных химикатов. Идея хорошая, но на практике есть много нюансов: дальность выстрела, плотность облака, погодные условия, донаведение, полет по инерции", — пояснил "Флеш".

В то же время он не уточнил, насколько массово используется такая технология.

Ранее "Флеш" рассказал, что Украина испытала новые типы FPV-дронов, которые вскоре поступят в подразделения украинских войск на передовой.

Отметим, в ноябре 2025 года Сергей Бескрестнов сообщил о mesh-сетях, которые РФ использует для ударов "Шахедов" по Украине. Эксперт уточнил, что оператор БпЛА в РФ может передавать команды, получать видео и телеметрию. Еще полгода назад эксперт писал, что следует искать способы борьбы с новой тактикой противника.

Напоминаем, в апреле во время очередного удара "Шахедов" по Киеву состоялась воздушная атака на дом "Флеша". Военный рассказал, какие мотивы имеют ВС РФ для его обезвреживания.