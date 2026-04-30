"Ідея хороша": росіяни придумали новий спосіб боротися з дронами, — "Флеш" (відео)

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про те, що росіяни знайшли новий спосіб для боротьби з українськими безпілотниками.

"Флеш" відзначив, що це достатньо хороша ідея, хоча й має достатньо нюансів. Відео Бескрестнов опублікував у себе в Telegram.

Який спосіб вигадали росіяни

Російські окупанти почали стріляти в українські дрони патронами з фарбувальним порошком. На відео помітно, що фарба повністю закриває камеру безпілотника.

"За час війни я бачив у нас багато подібних рішень на основі різних хімікатів. Ідея хороша, але на практиці є багато нюансів: дальність пострілу, щільність хмари, погодні умови, донаведення, політ за інерцією", — пояснив "Флеш".

Водночас він не уточнив, наскільки масово використовується така технологія.

Зазначимо, у листопаді 2025 року Сергій Бескрестнов повідомив про mesh-мережі, які РФ використовує для ударів "Шахедів" по Україні. Експерт уточнив, що оператор БпЛА у РФ може передавати команди, отримувати відео й телеметрію. Ще пів року тому експерт писав, що слід шукати способи боротьби з новою тактикою противника.

Нагадуємо, у квітні під час чергового удару "Шахедів" по Києву відбулась повітряна атака на будинок "Флеша". Військовий розповів, які мотиви мають ЗС РФ для його знешкодження.