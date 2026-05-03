Росія масово атакувала Київщину незвичними дронами: "Флеш" розповів деталі (фото)

Радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та звʼязку Сергій Бескрестнов ("Флеш") розповів, що Росія постійно задіює нові тактики застосування дронів. Останній такий випадок зафіксували у Київській області.

Відтак після останньої атаки росіяни застосували дрони, які відрізняються від звичайних. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Атака РФ на Київщину

"Флеш" розповів, що на не звичайний вигляд БпЛА звернули увагу люди в кількох районах.

"Противник, після перерви в кілька місяців, масово застосував БпЛА імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці країни. Завдання такого БпЛА – відволікати увагу нашої протиповітряної оборон, тому десятки таких БпЛА кружляли над нашою територією", — розповів Флеш.

Радник міністра оборони наголосив, що ворог постійно випробовує нові тактики застосування дронів. Крім того він показав, як вони виглядають.

"Завдання сил оборони – аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти. Також вчора була підозра на застосування противником копії БпЛА українського виробника, яка не підтвердилася", — написав він.

Раніше радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про те, що росіяни знайшли новий спосіб для боротьби з українськими безпілотниками. Вони почали стріляти в українські дрони патронами з фарбувальним порошком. На відео помітно, що фарба повністю закриває камеру безпілотника.

Також радник Бескрестнов заявив, що навіть у разі масштабної мобілізації в Росії це не змінить кардинально ситуацію на фронті. За його словами, наразі вирішальну роль відіграють дрони, а масові атаки піхоти не дають того ефекту, який мали раніше.