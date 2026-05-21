Радіоактивні "Шахеди": чи несе небезпеку нова зброя росіян (відео)

У Чернігівській області на уламках російської ракети Р-60 зафіксували підвищений радіаційний фон. У ЗМІ вже припускають, чи не є використання радіоактивних елементів новою тактикою РФ.

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що не треба лякати людей якимись радіоактивними випромінюваннями. Про це він сказав у коментарі "Новости.LIVE".

Гнат констатував, що Р-60 — звичайна авіаційна ракета, яка має сердечник зі збідненого урану.

"Це сплав, там же неактивний цей уран. Здається, у соцмережі вже всі люди розписали, пояснили, що це просто стандартний сплав, який використовується в цій старій ще радянській ракеті", — пояснив гість ефіру.

Нагадаємо, "радіоактивні" уламки були виявлені в Чернігівській області ще у квітні. Російські військові встановили ракету класу "повітря-повітря" на модифікований ударний дрон "Герань-2".

Радіобіологиня Олена Паренюк закликає не панікувати через сам факт виявлення збідненого урану. За її словами, головна небезпека — це контакт з уламками та можливе утворення радіоактивного пилу після пошкодження бойової частини.

"Природний радіаційний фон становить приблизно 0,1-0,3 мкЗв, а біля уламків зафіксували до 12 мкЗв. Тобто рівень справді вищий за нормальний фон у десятки разів. Але це не означає автоматично катастрофу", — пояснює вона.

Паренюк радить українцям у жодному разі не наближатися до місць падіння дронів або ракет, не торкатися уламків голими руками й одразу викликати ДСНС.

Раніше в уламках російських "Шахедів" почали знаходити капсули з отруйною речовиною CS. Цю хімічну сполуку використовують у сльозогінних засобах і боєприпасах, а її застосування як методу ведення війни заборонено міжнародними конвенціями. За високих концентрацій CS може викликати опіки, проблеми з диханням і становити загрозу для життя.