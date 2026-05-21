Радиоактивные "Шахеды": несет ли опасность новое оружие россиян (видео)

В Черниговской области на обломках российской ракеты Р-60 зафиксировали повышенный радиационный фон. В СМИ уже предполагают, не является ли использование радиоактивных элементов новой тактикой РФ.

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что не надо пугать людей какими-то радиоактивными излучениями. Об этом он сказал в комментарии "Новости.LIVE".

Игнат констатировал, что Р-60 — обычная авиационная ракета, которая имеет сердечник из обедненного урана.

"Это сплав, там же неактивен этот уран. Кажется, в соцсети уже все люди расписали, объяснили, что это просто стандартный сплав, используемый в этой старой еще советской ракете", — объяснил гость эфира.

Напомним, "радиоактивные" обломки были обнаружены в Черниговской области еще в апреле. Российские военные установили ракету класса "воздух-воздух" на модифицированный ударный дрон "Герань-2".

Радиобиолог Елена Паренюк призывает не паниковать из-за самого факта обнаружения обедненного урана. По ее словам, главная опасность — это контакт с обломками и возможное образование радиоактивной пыли после повреждения боевой части.

"Естественный радиационный фон составляет примерно 0,1-0,3 мкЗв, а возле обломков зафиксировали до 12 мкЗв. То есть уровень действительно выше нормального фона в десятки раз. Но это не означает автоматически катастрофу", — объясняет она.

Паренюк советует украинцам ни в коем случае не приближаться к местам падения дронов или ракет, не касаться обломков голыми руками и сразу вызвать ГСЧС.

Ранее в обломках российских "Шахедов" начали находить капсулы с отравляющим веществом CS. Это химическое соединение используют в слезоточивых средствах и боеприпасах, а его применение в качестве метода ведения войны запрещено международными конвенциями. При высоких концентрациях CS может вызывать ожоги, проблемы с дыханием и представлять угрозу для жизни.