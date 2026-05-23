У найближчі 24 години: посольство США в Києві попередило про повітряний удар

У повідомленні сказано, що посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно серйозний повітряний удар, який може статися в будь-який момент протягом наступних 24 годин.

"Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги", — йдеться в повідомленні, яке з'явилося на сайті посольства. Там зазначено, що в небезпеці всі регіони України.

Також посольство США опублікувало список дій для американських громадян:

Визначте місця для укриття до оголошення повітряної тривоги.

Завантажте на свій мобільний телефон надійний додаток для сповіщення про повітряну тривогу, наприклад, Air Raid Siren або Alarm Map.

Негайно сховайтеся в разі оголошення повітряної тривоги.

Слідкуйте за новинами в місцевих ЗМІ. Будьте готові скоригувати свої плани.

Запасіться водою, їжею та медикаментами.

У разі надзвичайної ситуації дотримуйтесь вказівок української влади та служб екстреного реагування.

Ознайомтеся з тим, що може і чого не може робити Державний департамент у кризовій ситуації.

Відео дня

Також опубліковано телефони посольства США в Києві.

Про те, що Росія готує масований удар по Україні, повідомив також президент України Володимир Зеленський. За його словами, Путін може також використати ракету "Ліщина".

Нагадаємо, колишня посол США Бріджит Брінк розповіла, що, повернувшись до Білого дому, Дональд Трамп підставив власних громадян, коли припинив постачання зброї Україні.