В ближайшие 24 часа: посольство США в Киеве предупредило о воздушном ударе

В сообщении сказано, что посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном ударе, который может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов.

"Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги", - сказано в сообщении, которое появилось на сайте посольства. Там указано, что в опасности все регионы Украины.

Также посольство США опубликовало список действий для американских граждан:

Определите места для укрытия до объявления воздушной тревоги.

Загрузите на свой мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге, например, Air Raid Siren или Alarm Map.

Немедленно укройтесь в случае объявления воздушной тревоги.

Следите за новостями в местных СМИ. Будьте готовы скорректировать свои планы.

Запаситесь водой, едой и медикаментами.

В случае чрезвычайной ситуации следуйте указаниям украинских властей и служб экстренного реагирования.

Ознакомьтесь с тем, что может и чего не может делать Государственный департамент в кризисной ситуации.

Відео дня

Также опубликованы телефоны посольства США в Киеве.

О том, что Россия готовит массированный удар по Украине, сообщил также президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Путин может также использовать ракету "Орешник".

Напомним, бывшая посол США Бриджит Бринк рассказала, что, вернувшись в Белый дом, Дональд Трамп подставил собственных граждан, когда прекратил поставки оружия Украине.