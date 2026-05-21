Трамп оставил без защиты посольство США в Киеве, когда прекратил поставки оружия Украине

Бриджит Бринк была послом США в Киеве, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом. И после скандальной беседы президентов в Овальном кабинете в марте 2025 года, США прекратили обмен разведовательной информацией и военную помощь, подставив не только украинцев, но и собственных дипломатов.

Для Бриджит Бринк раскол между администрацией Трампа и ее разбросанными по всему миру дипломатами потенциально был вопросом жизни и смерти. После марта 2025 года, всего через несколько дней после взрывного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, США прекратили военную помощь, в которую входили зенитные боеприпасы, которые помогали защитить не только украинцев, но и сотрудников посольства США от российских беспилотников и ракет. "У меня на земле находилось 1000 человек, все мирные жители. И нас защищали украинцы, использовавшие американскую и другую технику", — рассказала дипломатка в интервью Reuters.

Відео дня

Журналисты подготовили масштабное расследование того, в каком хаосе сейчас находится дипломатический корпус США. При Дональде Трампе были уволены десятки людей из посольств по всему миру. И в некоторых случаях, как с Бриджит Бринк, дело было не в отставке, а в отношении Белого дома к своим "союзникам".

Посольство США в Киеве защищали все, кроме американцев Фото: Радио Свобода

Демократка Бриджит Бринк заявила, что временная приостановка военной помощи Украине администрацией Трампа в период ее пребывания на посту посла США в Киеве не имеет объяснений и поставила под угрозу жизни украинцев и американцев.

По ее словам, прекращение военной помощи произошло без предупреждения: "Когда мы пытались выяснить, почему ее прекратили, мы не получили ответа".

Бринк обращалась в Пентагон, Госдепартамент и Белый дом — "везде, где только могла, потому что нас очень беспокоило, что это значит не только для украинцев, но и для нашей собственной безопасности". Пентагон не ответил на запрос Reuters о комментарии по поводу ее рассказа.

Бринк заявила, что ее сотрудники работали за кулисами, чтобы убедить администрацию Трампа возобновить оказание помощи, на что она согласилась 11 марта. Однако она сказала, что так и не получила официального подтверждения причин приостановки помощи.

Бриджит Бринк рассказала, что Трамп бросил американцев в Киеве Фото: Flickr

Сокращения в Совете национальной безопасности, который традиционно координирует внешнюю и оборонную политику в Белом доме, еще больше обострили отношения между администрацией Трампа и ее посольствами. В 2025 году Трамп сократил численность Совета национальной безопасности с сотен человек до нескольких десятков .

По словам трех действующих и бывших американских чиновников в Вашингтоне, в течение нескольких месяцев сотрудники Совета национальной безопасности не проводили регулярных совещаний и фактически столкнулись с запретом на проведение межведомственных встреч по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Представитель Белого дома заявил, что Совет национальной безопасности не прекращал регулярные или межведомственные встречи, но они стали менее масштабными и были сосредоточены на приоритетах Трампа.

По словам нескольких чиновников, в тот период сотрудники практически не получали официальных указаний по таким важным вопросам, как война в Украине или будущее НАТО. Вместо этого они внимательно изучали аккаунт Трампа в социальной сети Truth Social в поисках политических сигналов. Многие сотрудники Совета национальной безопасности держали аккаунт Трампа открытым на специальном экране и быстро реагировали на его публикации, сообщили чиновники.

При Байдене Бринк регулярно участвовала в заседаниях Совета национальной безопасности, где разрабатывалась и координировалась сложная военная политика между Вашингтоном и посольством в Киеве. При Трампе эти встречи прекратились, сказала Бринк.

Вместо этого ей сказали "просто звонить людям" — подход, который она назвала неэффективным и неработоспособным в зоне конфликта, где российские атаки были обычным явлением.

"Мы опережаем график на семь часов и почти каждую ночь сидели в бункере", — вспоминает бывшая посол США.

Последней каплей, по ее словам, стала политика "умиротворения" Трампа в отношении Украины – стремление к более тесным связям с президентом Владимиром Путиным при одновременном обвинении Украины в российской агрессии. В знак протеста она подала в отставку в апреле 2025 года. Два месяца спустя она объявила о своем намерении баллотироваться от Демократической партии от штата Мичиган в Палату представителей США.

Ее преемница, Джули Дэвис, занимавшая должность временного поверенного в делах, также уйдет в отставку в июне, сообщило Госдепартамент 28 апреля . Пресс-секретарь департамента Пиготт заявила, что Дэвис уходит в отставку после "выдающейся 30-летней службы" на дипломатической службе.

Дипломатия Трампа – президент США поверг работу посольств в хаос

Угрозы Дональда Трампа, его личные посланники и ослабленные посольства США меняют присутствие Вашингтона в мире. Союзники от Европы до Азии переписывают правила взаимодействия, игнорируя риторику президента и создавая новые дипломатические каналы для управления внешней политикой США, которая все больше определяется личностями, а не институтами.

Когда 7 апреля Дональд Трамп предупредил Иран, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация", европейский дипломат в Вашингтоне заявил, что его правительство срочно нуждается в ответе на пугающий вопрос: рассматривал ли президент США возможность применения ядерного оружия?

Европейские правительства немедленно обратились за разъяснениями по традиционному каналу: в Государственный департамент США. Но, по словам дипломата, официальные лица дали тревожный ответ: они не знали, что имел в виду Трамп и к каким действиям могут привести его слова.

Трамп добился того, что теперь его не воспринимают всерьез Фото: Getty Images

Сейчас, когда президент США делает заявления, которые буквально сотрясают мир, правительства по всему миру пытаются внести ясность, но обнаруживают, что их обычные контактные лица — в посольствах США или в Вашингтоне — отсутствуют, молчат или не в курсе событий.

Эксперты говорят, что администрация Трампа подрывает способность Америки понимать мир, в котором она действует, повышая риск глобальной нестабильности: "Мы не сможем использовать дипломатию так, как мы часто делали раньше: для построения отношений, достижения соглашений, выгодных обеим сторонам, и предотвращения и прекращения войн".

Администрация Трампа отвергает предположение о срыве политики, заявляя, что изменения укрепили американскую дипломатию и упростили процесс принятия решений. "Президент имеет право определять, кто представляет американский народ и интересы во всем мире", — заявил представитель Госдепартамента Томми Пиготт.

Некоторые союзники США теперь считают, что наиболее эффективным ответом на вспыльчивость президента является игнорирование его риторики как фонового шума.

Этот расчет стал очевиден после того, как угроза Трампа уничтожить Иран разожгла опасения ядерной войны. В ответ официальные лица Великобритании, Франции и Германии в тот же день подготовили совместное заявление, которое один европейский дипломат назвал "жестким". Однако они решили не публиковать его, посчитав, что формулировки Трампа — это пустая бравада, а публичное осуждение может подтолкнуть его к продолжению бомбардировок. К вечеру Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. "В конце концов, мы подумали, что каждый раз, когда он так лает, он не кусается", — сказал дипломат, участвовавший в составлении заявления.

США остались без дипломатии и без послов

Спустя более года после начала второго срока Трампа влияние и информация все чаще передаются через небольшую группу дипломатов. Наиболее известные из них: зять Трампа Джаред Кушнер и давний друг президента, застройщик Стив Уиткофф. У Кушнера нет официального государственного поста, а у Уиткоффа — никакого дипломатического опыта. Однако, некоторые иностранные правительства теперь отдают приоритет общению с ними, а не официальным каналам.

Другие страны выстроили свои собственные нетрадиционные пути связи с Белым домом. Южнокорейские чиновники обошли американских торговых переговорщиков, чтобы наладить отношения с главой администрации Белого дома Сьюзи Уайлз — человеком, который, по их мнению, мог объяснить истинные намерения Трампа в борьбе против его 25-процентных пошлин. А Япония нашла неожиданного посредника в лице основателя SoftBank Масаеши Сона — одного из партнеров Трампа по игре в гольф.

Госдепартамент стал одной из первых мишеней во втором сроке Трампа. В прошлом году из Госдепартамента уволили около 3000 сотрудников, почти половину — по сокращению штата, а остальные получили компенсационные выплаты, что составило примерно 15% от численности персонала в США. Затем Марко Рубио распорядился о беспрецедентном отзыве около 30 послов со всего мира.Сегодня, по данным Американской ассоциации дипломатической службы, профсоюза дипломатов, 109 из 195 должностей послов США по всему миру остаются вакантными.

Новая структура приводит к тому, что в Вашингтоне оказывается меньше высокопоставленных дипломатов в зоне крупного конфликта. Пять из семи стран, граничащих с Ираном, и четыре из шести государств Персидского залива не имеют послов США.

Дональд Трамп устроил дипломатический кризис в посольствах США Фото: The White House

Многих других карьерных дипломатов внезапно лишили посольских постов. За неделю до Рождества около 30 человек получили указание покинуть свои должности к середине января — это решение было принято в основном без предупреждения и объяснений. Некоторые уходящие послы в частном порядке назвали это "Субботней ночной бойней" — выражением времен Уотергейтского скандала, которое сейчас используется для описания массовых увольнений чиновников.

Послы США делятся на две категории: карьерные дипломаты и политические назначенцы. И те, и другие назначаются президентом и утверждаются Сенатом США. Карьерные дипломаты традиционно гордятся своей беспартийностью и часто имеют многолетний опыт. Политические назначенцы, как правило, являются крупными спонсорами избирательных кампаний, бывшими законодателями или близкими союзниками президента и могут иметь незначительный или вовсе отсутствующий дипломатический опыт.

Согласно данным Американской ассоциации дипломатической службы, за почти 50 лет правления американских администраций кадровые дипломаты обычно составляли от 57% до 74% послов. Во время второго срока Трампа около 9% назначенных им послов — это кадровые дипломаты, что представляет собой резкое снижение уровня институциональной экспертизы, которая исторически определяла американскую дипломатию.

Большинство отозванных в декабре послов были карьерными дипломатами, назначенными на свои нынешние должности при Байдене, но также работавшими при республиканских администрациях, включая администрацию Трампа. Например, Бриджит Бринк работала при пяти президентах, как демократах, так и республиканцах, включая Трампа в его первый срок.

Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в Вашингтоне, заявил, что нынешний подход Америки отражает резкую концентрацию власти над внешней политикой США в руках одного человека: Трампа. "Этот человек принимает решения, иногда за одну ночь, иногда на официальной встрече, иногда нет. Я не уверен, что способ принятия решений Трампа гарантирует принятие правильных решений ", — сказал он.

"Заявления президента Трампа постоянно менялись, поэтому со временем мы перестали реагировать на каждое из них", — сказал Такеши Ивая, депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии, занимавший пост министра иностранных дел до октября 2025 года: "Реакция может лишь спровоцировать ненужные ответные действия".

Напомним, так, должность посла США в Греции получила Кимберли Гилфойл, бывшая невеста Дональда Трампа-младшего, как утешительный приз, когда сын Трампа бросил ее ради молодой и богатой светской львицы из Палм-Бич.

Также стало известно, что личные разговоры Трампа с союзниками тоже не проходят гладко. Президент США успел поругаться с Биньямином Нетаньяху из-за войны в Иране.