Дрони з Білорусі можуть атакувати трасу "Київ-Чоп" і Західну Україну, — ISW

Просто зараз Росія та її сателіт Білорусь, схоже, створюють умови для виправдання російських ударів безпілотниками по Україні з Білорусі. І метою можуть стати дороги в Європу.

26 травня секретар Ради безпеки Білорусі генерал-лейтенант Олександр Вольфович заявив, що білоруські сили нібито "зафіксували" 116 спроб українських безпілотників перетнути міжнародний кордон Білорусі за останній тиждень. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що так у Мінську намагаються виправдати майбутні удари по Україні зі своєї території.

Вольфович також стверджував, що нібито українські дрони намагалися "вразити" білоруську прикордонну інфраструктуру. Заяви генерала прозвучали на тлі нещодавніх попереджень офіційного Києва про те, що Росія тисне на Білорусь з метою проведення операцій проти України або невказаної держави НАТО.

При цьому наголошується, що Білорусь вкрай малоймовірно почне наземне вторгнення в Україну, і немає підтверджень будь-якого нарощування білоруських сил на білорусько-українському кордоні, достатнього для наземного вторгнення. У Росії також відсутні резерви, необхідні для підтримки білоруських військ при наземному вторгненні в Україну.

Але натомість Росія може використати заявлені випадки присутності українських безпілотників у білоруському повітряному просторі для виправдання використання білоруської території для нанесення ударів "у відповідь" по Україні.

Білоруська територія дасть змогу Росії проводити безперервні удари безпілотниками по українських наземних лініях зв'язку (НЛЗ) на заході та північному заході України, які наразі для російських дронів недоступні.

Можливість російської армії використовувати територію Білорусі для нанесення ударів може дати змогу російським безпілотникам типу "Шахед" і дешевшим дронам типу "Блискавка" наносити удари по автомагістралі М-06, що проходить через західні українські області, включно з ключовими шляхами постачання з Польщі в Україну та залізницями, що з'єднують Польщу й Україну.

Російські війська вже завдають ударів по західних українських областях з території Росії, але запуск безпілотників з Білорусі дасть змогу російським військам дистанційно керувати дронамі, підвищуючи їхню точність.

Українські офіційні особи повідомили, що 22 грудня 2025 року російський оператор безпілотника, що базується в Білорусі, завдав удару з використанням системи FPV по українському товарному потягу біля Коростеня, Житомирська область (приблизно за 50 кілометрів на південь від білоруського кордону).

Заяви Вольфовича і нещодавні попередження України щодо Білорусі свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Білорусі у своїх військових цілях, зокрема для нанесення ударів по стратегічно важливих лініях зв'язку в тилу західної України.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України у відповідь на заяви Білорусі вже прокоментували, що такі слова виглядають абсурдно і більше схожі на спробу вкотре створити потрібну Мінську інформаційну картинку.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що наступ із Білорусі буде спрямовано на Рівне, Житомир і Волинь. Уточнюється, що західні регіони під такою ж загрозою, як інші області на північних кордонах, — Київська та Чернігівська області.

А Олександр Лукашенко назвав "балачками" слова президента України про новий наступ Росії з півночі. За його словами, Білорусь відреагує тільки в разі, якщо буде вторгнення з боку України.