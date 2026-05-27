Дроны из Беларуси могут атаковать трассу "Киев-Чоп" и Западную Украину, — ISW

Прямо сейчас Россия и ее сателлит Беларусь, похоже, создают условия для оправдания российских ударов беспилотниками по Украине из Беларуси. И целью могут стать дороги в Европу.

26 мая секретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что белорусские силы якобы "зафиксировали" 116 попыток украинских беспилотников пересечь международную границу Беларуси за последнюю неделю. Эксперты Института изучения войны считают, что так в Минске пытаются оправдать будущие удары по Украине со своей территории.

Вольфович также утверждал, что якобы украинские дроны пытались "поразить" белорусскую пограничную инфраструктуру. Заявления генерала прозвучали на фоне недавних предупреждений официального Киева о том, что Россия оказывает давление на Беларусь с целью проведения операций против Украины или неуказанного государства НАТО.

Відео дня

При этом отмечается, что Беларусь крайне маловероятно начнет наземное вторжение в Украину, и нет подтверждений какого-либо наращивания белорусских сил на белорусско-украинской границе, достаточного для наземного вторжения. У России также отсутствуют резервы, необходимые для поддержки белорусских войск при наземном вторжении в Украину.

Но вместо этого Россия может использовать заявленные случаи присутствия украинских беспилотников в белорусском воздушном пространстве для оправдания использования белорусской территории для нанесения "ответных" ударов по Украине.

Белорусская территория позволит России проводить непрерывные удары беспилотниками по украинским наземным линиям связи (НЛС) на западе и северо-западе Украины, которые в данный момент для российских дронов недоступны.

Возможность российской армии использовать территорию Беларуси для нанесения ударов может позволить российским беспилотникам типа "Шахед" и более дешевым дронам типа "Молния" наносить удары по автомагистрали М-06, проходящей через западные украинские области, включая ключевые пути снабжения из Польши в Украину и железную дорогу, соединяющую Польшу и Украину.

Российские войска уже наносят удары по западным украинским областям с территории России, но запуск беспилотников из Беларуси позволит российским войскам дистанционно управлять дронами, повышая их точность.

Украинские официальные лица сообщили, что 22 декабря 2025 года российский оператор беспилотника, базирующийся в Беларуси, совершил удар с использованием системы FPV по украинскому товарному поезду возле Коростеня, Житомирская область (примерно в 50 километрах к югу от белорусской границы).

Заявления Вольфовича и недавние предупреждения Украины о Беларуси свидетельствуют о том, что Россия создает информационные условия для дальнейшего использования Беларуси в своих военных целях, в том числе для нанесения ударов по стратегически важным линиям связи в тылу западной Украины.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины в ответ на заявления Беларуси уже прокомментировали, что такие слова выглядят абсурдно и больше похожи на попытку в очередной раз создать нужную Минску информационную картинку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление из Беларуси будет направлено на Ровно, Житомир и Волынь. Уточняется, что западные регионы под такой же угрозой, как другие области на северных границах, — Киевская и Черниговская области.

А Александр Лукашенко назвал "болтовней" слова президента Украины о новом наступлении России с севера. По его словам, Беларусь отреагирует только в случае, если будет вторжение со стороны Украины.