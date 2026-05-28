Танки у війні дронів: боєць ЗСУ розповів, як змінилась роль важкої техніки на війні з РФ

Часи "танкових кулаків" та "Бурі в пустелі", коли масове застосування танків надавало стороні вирішальну перевагу, давно залишились у минулому. Нині танкісти мають пристосовуватись до війни дронів, але все ще корисні попри заяви, що важкій техніці не місце на сучасній динамічній війні.

Про те, що танки, якими раніше мірялись сверхдержави, скоро стануть непотрібні, казали з часів "Холодної війни", але вони досі працюють. Військовий 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка та автор танкового YouTube-каналу Shawshank Redemption розповів порталу "Оборонка", як воюють танки у 2026 році, яким має бути правильний "мангал" і чи є майбутнє у цього типу техніки.

Ім'я спікера та посаду не розкривають з міркувань безпеки.

Shawshank Redemption розповів, що протягом повномасштабної війни із Росією користувався Т-64БВ, Т-64БМ2 (модернізований український БМ "Булат") і командирською версією Т-64БВК, а також Т-80У, Т-80Б та Т-72Б3.

Відео дня

Він визнав, що танки справді стали набагато вразливішими, адже у сучасній війні повно дронів. Але вони допомагають, наприклад, в 2022 році російський танк знищили з відстані у 10 кілометрів на Харківщині. Тоді українські танкісти виїхали на прохання піхоти.

"Сильно зросла ціна їхнього застосування. А роль, в цілому, залишилася тією ж. Як тоді багато працювали із закритих позицій, так і зараз. Єдине — стало менше стрільби прямою наводкою. А взагалі танк як був найстійкішою бойовою одиницею, так нею і залишився", - розповів боєць.

За його словами, поява дронів у сучасній війні зробила вразливішими всіх, не тільки танки. Але захист, як от "мангали" – це не найкраще рішення, адже більш прогресивним є те, що зараз тестують американці: у них є турель із власною РЛС, тобто радаром, який орієнтований на пошук малих цілей.

"Мені здається, це зараз єдиний реальний варіант захисту від дронів. Якщо таку річ освоять у серійному виробництві, це поверне танкам їхнє застосування у тому вигляді, як це було у 2022 році", - зазначив експерт.

Коли роль танків у війні радикально змінилась

У випадку із Україною це траплялось кілька разів:

Перший раз, коли стало значно менше снарядів. Це було перед контрнаступом на Харківщині.

Другий — це коли вже почали масово застосовуватися "Ланцети" і не було рішень проти них.

А третій — це коли масово з'явилися FPV-дрони на оптоволокні.

Адже FPV-дрони на радіокеруванні обмежені за функціоналом. Вони часто не можуть опуститися нижче певної висоти, бо сигнал дуже сильно втрачає якість при зниженні. А з оптоволокном оператор може довго примірятися і обирати ціль. До того ж такий дрон може просто сісти й чекати — це так звані "ждуни". Тому оптоволокно дуже сильно змінило поле бою для танків.

Чим корисні танки у сучасній війні

Головний товариш танка — це погана погода. Туман, дощ погіршують можливості розвідки і зменшують візуальну дистанцію ураження. Це справжнє вікно можливостей для застосування танків у будь-якому вигляді: хоч для стрільби із закритих позицій, хоч прямим наведенням.

Якщо ж погода нормальна, то працювати можна лише за умови повного контролю над ситуацією: коли є надійний зв'язок із командирами, коли небо постійно моніториться і бійцям вчасно повідомляють, скільки ворожих безпілотників у повітрі. Зараз танки застосовуються переважно в обороні. Особливо, коли йде прорив із застосуванням техніки.

Танки лишають корисними навіть на сучасній війні

"Знаєте, як у Другу світову казали: танк — це протитанкова гармата на гусеницях. От зараз ми, можливо тимчасово, але повернулися до цієї концепції. Танк — це інструмент для дуелей із собі подібними", - зазначив боєць та підкреслив, що ЗСУ використовують танки лише тоді, коли піхота й пілоти дронів не справляються в обороні й коли співвідношення ризик-користь є допустимою. Але це трапляється рідко, бо пілоти прекрасно виконують свою роботу.

"Мангали" для захисту від дронів — які нині "в тренді"

За словами бійця, танк може витримати кілька ударів FPV-дронів, але все залежить від додаткового зовнішнього захисту, або як його називають "мангалу": "Якщо він об'ємний, із купою тросів, борти прикриті, і всі можливі щілини теж захищені — то, я думаю, щонайменше 10 штук він точно має пережити, які б там досвідчені пілоти не були".

Російський танк з "мегамангалом" Фото: ЗСУ

Умови війни змінюються швидко, тому розкладний "мангал" колясочного типу був актуальний минулого року, коли FPV-дронів на оптоволокні ще не було. Він закривав танк зверху, трохи башту збоку — і все.

Але зараз від нього мало зиску: він не закриває передню частину — просто звисає як дашок, але не перекриває башту повністю. І взагалі ніяк не захищає борти танка. При цьому він дуже хисткий.

Зараз актуальні величезні "мангали", зварені з профільної труби. Цей "мангал" виступає вперед від башти на півтора метра, а назад — на три метри. Тобто він повністю виходить за габарити танка позаду.

І при цьому над баштою він теж має десь півтора метра у висоту. Це з урахуванням тросів ("їжачків"), які туди вставляються, наварюються. І все це має триматися на дуже міцному каркасі: "Це дуже міцний "мангал", дуже живучий. На цей момент – це найбільш продумане рішення з тих, що є", - вважає танкіст та зазначає, що на борти теж треба наварювати троси. Бо динамічний захист на броні працює, але він працює лише один раз, а досвідчений пілот дрона обов'язково атакує вдруге те саме місце.

Єдина проблема, що "мангал" не заважає руху танка, але впливає на геометричну прохідність, бо він виходить "дуже здоровим": треба постійно враховувати дерева, дроти та вузькі проїзди.

Так само накладає обмеження РЕБ на танках і є чотири головні проблеми:

він глушить зв'язок із танком, що є критичною проблемою. Але можна встановлювати "Старлінки";

живлення РЕБ. Кожен РЕБ має своє живлення: чи то власні батареї, чи підключається до якихось "Екофлоу" і час роботи обмежений;

від дронів на оптоволокні РЕБ ніяк не рятує;

РЕБи – дуже вразливі: "Один приліт — і все, того РЕБа немає".

Танк майбутнього – який він буде

Зараз Україна танки не виробляє, але коли почне, то ця техніка має бути продумана з урахуванням поточних реалій: повний захист екіпажу від власного боєкомплекту і відхід від усіх цих традиційно вразливих зон, які тягнуться ще з радянських часів.

Танк має бути продуманий під нові загрози та мати захист від дронів — турелями або іншими засобами. Бо "мангали" — це ситуативне рішення.

"Танк як потужний засіб підтримки — яким він був, таким і залишається. Він робить те, чого поки що не може зробити артилерія. Він високоточно відстрілює рухомі цілі. Я думаю, що танки свою роль ще зіграють", - резюмував боєць.

Нагадаємо, раніше військові ЗСУ оцінили поставлені з Італії колісні винищувачі танків B1 Centauro.

А раніше на озброєнні ЗСУ помітили фінські бронемашини Sisu GTP 4×4.