Танки в войне дронов: боец ВСУ рассказал, как изменилась роль тяжелой техники на войне с РФ

Времена "танковых кулаков" и "Бури в пустыне", когда массовое применение танков давало стороне решающее преимущество, давно остались в прошлом. Сейчас танкисты должны приспосабливаться к войне дронов, но все еще полезны, несмотря на заявления, что тяжелой технике не место на современной динамичной войне.

О том, что танки, которыми раньше мерялись сверхдержавы, скоро станут ненужны, говорили со времен "Холодной войны", но они до сих пор работают. Военный 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и автор танкового YouTube-канала Shawshank Redemption рассказал порталу "Оборонка", как воюют танки в 2026 году, каким должен быть правильный "мангал" и есть ли будущее у этого типа техники.

Имя спикера и должность не раскрывают из соображений безопасности.

Shawshank Redemption рассказал, что в течение полномасштабной войны с Россией пользовался Т-64БВ, Т-64БМ2 (модернизированный украинский БМ "Булат") и командирской версией Т-64БВК, а также Т-80У, Т-80Б и Т-72Б3.

Відео дня

Он признал, что танки действительно стали гораздо более уязвимыми, ведь в современной войне полно дронов. Но они помогают, например, в 2022 году российский танк уничтожили с расстояния в 10 километров на Харьковщине. Тогда украинские танкисты выехали по просьбе пехоты.

"Сильно возросла цена их применения. А роль, в целом, осталась той же. Как тогда много работали с закрытых позиций, так и сейчас. Единственное — стало меньше стрельбы прямой наводкой. А вообще танк как был самой стойкой боевой единицей, так ею и остался", — рассказал боец.

По его словам, появление дронов в современной войне сделало уязвимыми всех, не только танки. Но защита, как вот "мангалы" — это не лучшее решение, ведь более прогрессивным является то, что сейчас тестируют американцы: у них есть турель с собственной РЛС, то есть радаром, который ориентирован на поиск малых целей.

"Мне кажется, это сейчас единственный реальный вариант защиты от дронов. Если такую вещь освоят в серийном производстве, это вернет танкам их применение в том виде, как это было в 2022 году", — отметил эксперт.

Когда роль танков в войне радикально изменилась

В случае с Украиной это случалось несколько раз:

Первый раз, когда стало значительно меньше снарядов. Это было перед контрнаступлением на Харьковщине.

Второй — это когда уже начали массово применяться "Ланцеты" и не было решений против них.

А третий — это когда массово появились FPV-дроны на оптоволокне.

Ведь FPV-дроны на радиоуправлении ограничены по функционалу. Они часто не могут опуститься ниже определенной высоты, потому что сигнал очень сильно теряет качество при снижении. А с оптоволокном оператор может долго примеряться и выбирать цель. К тому же такой дрон может просто сесть и ждать — это так называемые "ждуны". Поэтому оптоволокно очень сильно изменило поле боя для танков.

Чем полезны танки в современной войне

Главный товарищ танка — это плохая погода. Туман, дождь ухудшают возможности разведки и уменьшают визуальную дистанцию поражения. Это настоящее окно возможностей для применения танков в любом виде: хоть для стрельбы с закрытых позиций, хоть прямой наводкой.

Если же погода нормальная, то работать можно только при условии полного контроля над ситуацией: когда есть надежная связь с командирами, когда небо постоянно мониторится и бойцам вовремя сообщают, сколько вражеских беспилотников в воздухе. Сейчас танки применяются преимущественно в обороне. Особенно, когда идет прорыв с применением техники.

Танки остаются полезными даже на современной войне

"Знаете, как во Вторую мировую говорили: танк — это противотанковая пушка на гусеницах. Вот сейчас мы, возможно временно, но вернулись к этой концепции. Танк — это инструмент для дуэлей с себе подобными", — отметил боец и подчеркнул, что ВСУ используют танки только тогда, когда пехота и пилоты дронов не справляются в обороне и когда соотношение риск-польза является допустимым. Но это случается редко, потому что пилоты прекрасно выполняют свою работу.

"Мангалы" для защиты от дронов — какие сейчас "в тренде"

По словам бойца, танк может выдержать несколько ударов FPV-дронов, но все зависит от дополнительной внешней защиты, или как его называют "мангала": "Если он объемный, с кучей тросов, борта прикрыты, и все возможные щели тоже защищены — то, я думаю, минимум 10 штук он точно должен пережить, какие бы там опытные пилоты ни были".

Российский танк с "мегамангалом" Фото: ВСУ

Условия войны меняются быстро, поэтому раскладной "мангал" колясочного типа был актуален в прошлом году, когда FPV-дронов на оптоволокне еще не было. Он закрывал танк сверху, немного башню сбоку — и все.

Но сейчас от него мало толку: он не закрывает переднюю часть — просто свисает как козырек, но не перекрывает башню полностью. И вообще никак не защищает борта танка. При этом он очень хлипкий.

Сейчас актуальны огромные "мангалы", сваренные из профильной трубы. Этот "мангал" выступает вперед от башни на полтора метра, а назад — на три метра. То есть он полностью выходит за габариты танка сзади.

И при этом над башней он тоже имеет где-то полтора метра в высоту. Это с учетом тросов ("ежиков"), которые туда вставляются, навариваются. И все это должно держаться на очень прочном каркасе: "Это очень прочный "мангал", очень живучий. На данный момент — это наиболее продуманное решение из тех, что есть", — считает танкист и отмечает, что на борта тоже надо наваривать тросы. Потому что динамическая защита на броне работает, но она работает только один раз, а опытный пилот дрона обязательно атакует второй раз то же место.

Единственная проблема, что "мангал" не мешает движению танка, но влияет на геометрическую проходимость, потому что он получается "очень здоровым": надо постоянно учитывать деревья, провода и узкие проезды.

Так же накладывает ограничения РЭБ на танках и есть четыре главные проблемы:

он глушит связь с танком, что является критической проблемой. Но можно устанавливать "Старлинки";

питание РЭБ. Каждый РЭБ имеет свое питание: то ли собственные батареи, или подключается к каким-то "Экофлоу" и время работы ограничено;

от дронов на оптоволокне РЭБ никак не спасает;

РЭБы — очень уязвимы: "Один прилет — и все, того РЭБа нет".

Танк будущего — какой он будет

Сейчас Украина танки не производит, но когда начнет, то эта техника должна быть продумана с учетом текущих реалий: полная защита экипажа от собственного боекомплекта и уход от всех этих традиционно уязвимых зон, которые тянутся еще с советских времен.

Танк должен быть продуман под новые угрозы и иметь защиту от дронов — турелями или другими средствами. Потому что "мангалы" — это ситуативное решение.

"Танк как мощное средство поддержки — каким он был, таким и остается. Он делает то, чего пока не может сделать артиллерия. Он высокоточно отстреливает движущиеся цели. Я думаю, что танки свою роль еще сыграют", — резюмировал боец.

Напомним, ранее военные ВСУ оценили поставленные из Италии колесные истребители танков B1 Centauro.

А ранее на вооружении ВСУ заметили финские бронемашины Sisu GTP 4×4.