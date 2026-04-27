Нетипичное появление: на вооружении ВСУ заметили финские бронемашины Sisu GTP 4×4

Бронемашины увидели у Сил специальных операций. Их передача не анонсировалась. Sisu GTP 4×4 есть также на вооружении Швеции.

Появление этих бронемашин в Украине является нетипичным, поскольку Финляндия ранее публично не сообщала об их передаче в рамках пакетов военной помощи. Вероятно, что техника могла поступить и через Швецию, которая заказала более 300 таких машин, сообщает "Милитарный".

Бронемашину Sisu GTP 4×4 увидели на вооружении ССО

Сколько Sisu GTP 4×4 передали Украине — неизвестно. И нет подтверждений относительно их использования другими составляющими Сил обороны Украины, хотя вероятно, что они могут находиться и в других подразделениях ССО.

Военный историк Андрей Харук сообщил, что Силы специальных операций уже не впервые получают эксклюзивные образцы техники. Ранее у них на вооружении видели немецкие бронемашины Caracal производства Rheinmetall.

Финская бронемашина Sisu GTP 4×4 — что известно

Sisu GTP 4×4 построена по модульной схеме с рамной конструкцией. Кузов состоит из трех основных секций: передней неизменной с силовой установкой и двух сменных — средней (кабина экипажа, двух- или четырехдверная) и задней, которая может быть грузовой, десантной или специализированной.

В варианте бронетранспортера машина способна перевозить до 10 человек.

Среди специализированных решений — самоходный миномет TREMOS и носитель радиолокационной станции Giraffe 1X.

Модули корпуса спроектированы с учетом противоминной защиты. Уровень бронирования соответствует стандарту STANAG 4569 Level 1, что обеспечивает защиту от пуль калибра 7,62×51 мм с дистанции 30 метров.

Силовая установка включает шестицилиндровый дизельный двигатель Mercedes-Benz OM926 мощностью 308 л.с.

Максимальная масса машины составляет 16,5 т, грузоподъемность — до 5 т. Габариты: длина — 6 м, ширина — 2,5 м, высота — 2,55 м, клиренс — 0,4 м.

Максимальная скорость превышает 100 км/ч, запас хода — до 700 км.

Интересно и название. Sisu — это уникальное финское слово, которое означает стойкость, граничащую с упрямством, и невероятная воля к победе в ситуациях, когда надежды на успех почти нет. В Финляндии популярно выражение: "Sisu начинается там, где заканчивается оптимизм". Слово стало общеизвестным, после выхода боевика "Сису" 2023 года о финском золотоискателе, который во время Второй мировой войны боролся против русских и нацистских оккупантов.

