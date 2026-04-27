Нетипова поява: на озброєнні ЗСУ помітили фінські бронемашини Sisu GTP 4×4

Бронемашини побачили у Сил спеціальних операцій. Їх передача не анонсувалась. Sisu GTP 4×4 є також на озброєнні Швеції.

Поява цих бронемашин в Україні є нетиповою, оскільки Фінляндія раніше публічно не повідомляла про їх передачу в межах пакетів військової допомоги. Ймовірно, що техніка могла надійти і через Швецію, яка замовила понад 300 таких машин, повідомляє "Мілітарний".

Фото: Мілітарний

Скільки Sisu GTP 4×4 передали Україні – невідомо. І немає підтверджень щодо їх використання іншими складовими Сил оборони України, хоча ймовірно, що вони можуть перебувати й в інших підрозділах ССО.

Військовий історик Андрій Харук повідомив, що Сили спеціальних операцій вже не вперше отримують ексклюзивні зразки техніки. Раніше у них на озброєнні бачили німецькі бронемашини Caracal виробництва Rheinmetall.

Фінська бронемашина Sisu GTP 4×4 – що відомо

Sisu GTP 4×4 побудована за модульною схемою з рамною конструкцією. Кузов складається з трьох основних секцій: передньої незмінної з силовою установкою та двох змінних — середньої (кабіна екіпажу, дво- або чотиридверна) і задньої, яка може бути вантажною, десантною або спеціалізованою.

У варіанті бронетранспортера машина здатна перевозити до 10 осіб.

Серед спеціалізованих рішень — самохідний міномет TREMOS і носій радіолокаційної станції Giraffe 1X.

Модулі корпусу спроєктовані з урахуванням протимінного захисту. Рівень бронювання відповідає стандарту STANAG 4569 Level 1, що забезпечує захист від куль калібру 7,62×51 мм з дистанції 30 метрів.

Силова установка включає шестициліндровий дизельний двигун Mercedes-Benz OM926 потужністю 308 к.с.

Максимальна маса машини становить 16,5 т, вантажопідйомність — до 5 т. Габарити: довжина — 6 м, ширина — 2,5 м, висота — 2,55 м, кліренс — 0,4 м.

Максимальна швидкість перевищує 100 км/год, запас ходу — до 700 км.

Цікава і назва. Sisu – це унікальне фінське слово, яке означає стійкість, що межує з упертістю, та неймовірна воля до перемоги у ситуаціях, коли надії на успіх майже немає. У Фінляндії популярний вислів: "Sisu починається там, де закінчується оптимізм". Слово стало загальновідомим, після виходу бойовика "Сісу" 2023 року про фінського золотошукача, який під час Другої світової війни боровся проти російських та нацистських окупантів.

