Точные, но броня слабовата для войны дронов: ВСУ оценили "истребитель танков" B1 Centauro (видео)

78-я воздушно-десантная бригада Украины использует поставленные из Италии колесные истребители танков B1 Centauro, и уже вынесли вердикт насчет этой военной техники. Так как оказалось, что она не приспособлена для войны дронов.

Украинские десантники, эксплуатирующие поставленные итальянцами колёсные противотанковые самоходные установки B1 Centauro, утверждают, что эта машина стреляет точнее, чем все, что они использовали раньше, и может развивать скорость до 105 километров в час на дороге, но ее броня не остановит пулю из крупнокалиберного пулемета сбоку и будет уничтожена кумулятивными боеголовками, которыми оснащены беспилотники FPV, которые сейчас заполонили фронт, пишет Defence Blog.

Итальянский истребитель танков B1 Centauro оказался очень точным

Экипаж подтвердил максимальную дальность поражения в 11 100 метров и отметил, что лобовая броня машины останавливает только 30-мм снаряды, а боковые части уязвимы для огня 12,7-мм снарядов.

Это противоречие между эффективной и высокомобильной огневой платформой и уровнем защиты, относящимся к другой эпохе войны, когда беспилотники еще представляли опасность, немного портит впечатление от B1 Centauro, который использует 78-я отдельная воздушно-десантная бригада Украины.

Один из украинских военных ранее использовал против россиян танки Т-64 и Т-72, ​​и его оценки основаны на прямом сравнении, а не на формулировках из рекламных брошюр производителей.

Рабочее место наводчика произвело на украинский экипаж большое впечатление. Система управления огнем синхронизирует два отдельных оптических канала: прицел наводчика и независимый панорамный прицел командира, который вращается на 360 градусов независимо от положения башни. Командир может контролировать весь круг обзора вокруг машины, пока наводчик следит за целью, и при необходимости может управлять башней для личного поражения целей. Компьютер управления огнем сохраняет данные о стрельбе, позволяя наводчику вернуться к предыдущему местоположению цели без повторного ее захвата вручную. Встроенный тепловизор и комплект оптических фильтров позволяют вести огонь в темноте, под дождем, при прямом солнечном свете и в условиях плохой видимости.

B1 Centauro стреляет на 11 километров

Экипаж сообщает, что система значительно точнее, чем та, с которой они работали ранее, и один солдат подтвердил успешное поражение цели на расстоянии 11 100 метров.

Скорость этой машины имеет подлинное тактическое значение на современном украинском поле боя, где передислокация после стрельбы все чаще становится вопросом выживания, а не тактики. На подходящей дороге Centauro может двигаться со скоростью 105 километров в час быстрее, чем большинство операторов беспилотников могут перенаправить свои летательные аппараты, и ему не требуются танковые транспортеры или специальные разрешения для пересечения мостов и проезда через города, как это необходимо гусеничной бронетехнике. Скорость заднего хода достигает 30 километров в час, чего достаточно, чтобы эвакуироваться с открытой позиции, не разворачиваясь.

И внутренняя связь значительно лучше, чем та, с которой экипаж сталкивался на советской технике. Члены экипажа описывают ситуации на танках Т-64 и Т-72, ​​когда водитель не мог слышать командира по внутренней связи во время боя, что создавало опасную ситуацию, когда машина двигалась вслепую, а командир пытался ее перенаправить. Более тихий двигатель "Центавро" и современная система внутренней связи устраняют эту проблему. Машина также оснащена обогревателем Webasto с двумя режимами работы: один для прогрева двигателя перед запуском в холодную погоду, а другой для обогрева кабины экипажа, а также системой кондиционирования воздуха, которой не было ни на одной машине советской украинской постройки. В стандартную комплектацию входит электрическая плита, хотя экипаж отмечает, что они ею не пользовались. Единственное, что вызвало нарекания – это броня.

Вердикт бойцов ВСУ: профиль защиты "Центавро" больше напоминает бронетранспортер БТР, чем танк, и в нынешних условиях, когда дроны с кумулятивными боеголовками теперь поражают любую машину, остановившуюся на открытой местности, такого уровня защиты недостаточно для ближнего боя, который может подразумевать обозначение машины как "истребитель танков".

Но 78-я бригада дополнила свой "истребитель танков" импровизированной каркасной броней и сетчатыми решетками, предназначенными для срабатывания взрывателя дрона до того, как он достигнет корпуса, а также добавив кабельные шипы, предназначенные для смещения точки детонации дальше от брони. Эти адаптации уменьшают, но не устраняют уязвимость.

В ВСУ отметили, что с Centauro B1 нужно стрелять точно с максимально возможного расстояния, двигаться до того, как кто-либо успеет среагировать, и поддерживать решетчатую броню в хорошем состоянии. В войне, где от истребителя танков ожидается, что он будет действовать как артиллерия сегодня и как кавалерийская машина завтра, сочетание мобильности и точности "Центавро" действительно впечатляет, даже если его броня была разработана для угроз, которые уже не существуют в том же виде.

Истребитель танков Centauro B1 – что известно об "итальянском монстре"

Centauro B1 — это итальянский колесный истребитель танков, разработанный совместно компанией Iveco, производителем грузовиков и автомобилей, и Oto Melara, оборонным подразделением, создавшим это орудие.

"Итальянский жеребец" Centauro B1 оказался точным и маневренным

Вместо гусениц, как у обычного танка, у него восемь больших колес на четырех осях, что обеспечивает ему высокую скорость и стратегическую мобильность, недостижимые для гусеничных машин. Вес машины составляет приблизительно 24 тонны, что примерно вдвое меньше веса современного основного боевого танка, что позволяет Centauro B1 передвигаться по дорогам и мостам, непроходимым для более тяжелой техники, а также транспортироваться военно-транспортными самолетами.

Экипаж состоит из четырех человек: водителя, командира, наводчика и заряжающего. Итальянская армия эксплуатирует более 250 таких машин и передает неуказанное количество Украине в рамках своей программы военной помощи. Визуальное подтверждение наличия этих машин на вооружении Украины впервые появилось в ноябре 2025 года, когда 78-й воздушно-десантный полк выпустил видеоматериалы, посвященные Дню воздушно-десантных войск.

Основное вооружение — 105-мм нарезная пушка "Ото Мелара", итальянская лицензионная версия британской пушки L7, которой вооружали западные танки еще со времен холодной войны.

Машина несет 40 снарядов четырех типов: осколочные снаряды для живой силы и легкого снаряжения, кумулятивные противотанковые снаряды и кинетические проникающие снаряды, которые экипаж неофициально называет "бронебойными ломами". В отличие от советских танков, таких как Т-72, ​​где используется отдельный метательный заряд и снаряд, заряжаемые автоматическим механизмом, 105-мм снаряды "Центавро" являются унитарными, то есть метательный заряд и боевая часть поступают в виде единого самодостаточного патрона, который заряжающий человек перемещает непосредственно. Автоматического заряжания нет.

