У Хмельницькій області під час відбиття атаки РФ вибухнув дрон-перехоплювач: загинули військові, — ЗМІ

Двоє військовослужбовців загинули, ще один дістав поранення внаслідок вибуху боєприпасу під час відбиття повітряної атаки ЗС РФ у Хмельницькій області.

Трагедія сталася напередодні в одному із сіл Дунаєвецької громади Кам'янець-Подільського району, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на речницю Територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому Катерину Герасимук.

За попередньою інформацією, близько 11:15 під час спроби відбиття атаки військовими підрозділів безпілотних систем на місці виконання бойового завдання вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.

"Двоє військових загинули на місці події, ще один дістав поранення і був госпіталізований. Наразі його життю нічого не загрожує", — повідомили в ДБР.

За даними правоохоронців, слідчі вилучили пульти управління та засоби комунікації для проведення експертиз. Встановлюються причини раптової детонації вибухонебезпечного предмета.

Попередня правова кваліфікація — ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб або інші тяжкі наслідки).

На момент написання матеріалу на офіційних сторінках обласної прокуратури, поліції чи ДБР поки що жодних заяв щодо цього випадку не було.

