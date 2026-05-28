В Хмельницкой области во время отражения атаки РФ взорвался дрон-перехватчик: погибли военные, — СМИ

Двое военнослужащих погибли, еще один получил ранения в результате взрыва боеприпаса во время отражения воздушной атаки ВС РФ в Хмельницкой области.

Трагедия произошла накануне одном из сел Дунаевецкой общины Каменец-Подольского района, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря Территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком Екатерина Герасимук.

По предварительной информации, около 11:15 при попытке отражения атаки военными подразделений беспилотных систем на месте выполнения боевой задачи разразился боеприпас дрона-перехватчика.

"Двое военных погибли на месте происшествия, еще один получил ранения и был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает", — сообщили в ГБР.

По данным правоохранителей, следователи изъяли пульты управления и средства коммуникации для проведения экспертиз. Устанавливаются причины внезапной детонации взрывоопасного предмета.

Предварительная правовая квалификация — ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения, повлекшее гибель нескольких лиц или другие тяжкие последствия).

На момент написания материала на официальных страницах областной прокуратуры, полиции или ГБР пока что никаких заявлений по этому случаю не было.

