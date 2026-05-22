"Полтавский поджигатель" сбежал со службы и угрожал устроить теракт в здании ТЦК: его задержали

В Полтавской области задержали военнослужащего, который самовольно оставил часть и, по данным правоохранителей, через социальные сети начал публично угрожать терактом в отношении других военных. Кроме того, в ведомстве отметили, что этот человек известен в медиапространстве, как "полтавский поджигатель".

В публикации Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины на странице в Facebook за 22 мая говорится, что розыском этого мужчины занимались военные правоохранители Полтавского зонального отдела ВСП вместе с Национальной полицией. Они установили его местонахождение, а после этого его доставили в подразделение для выяснения всех обстоятельств — как самовольного оставления службы, так и его публичных заявлений в соцсетях.

В частности, мужчина планировал угрожал совершить террористический акт и применить насилие в отношении военнослужащих.

"Во время проверки личности установлено, что мужчина является фигурантом резонансных видео, известный в медиапространстве как "полтавский поджигатель"", — отметили в ведомстве.

Відео дня

Собранные материалы передадут в Государственное бюро расследований, где дадут правовую оценку действиям задержанного. Также ему разъяснили права, напомнили об ответственности за самовольное оставление воинской части во время военного положения и объяснили порядок возможного возвращения на службу.

"Сейчас представителями ГБР осуществляется изучение всех собранных материалов. Продолжаются следственные действия", — добавили в заметке.

Вероятно, речь идет о Виталии Чурко, который известен в Украине, как "полтавский поджигатель". В частности, около недели назад издание "Киев 24" обнародовало видео, где "звезда мема" заявил, что сбежал из воинской части. Более того, он заявил о намерении поджечь здание ТЦК, поскольку имеет "обязательства" перед бывшими сокамерниками.

Напомним, что в начале 2026 года известный интернет-персонаж из Полтавы Виталий Чепурко, более известный как "полтавский поджигатель", заявлял о добровольном вступлении в ряды Вооруженных сил Украины. Он сообщал, что проходил военную подготовку в учебном центре и готовился принять присягу.

Также Фокус писал, что в январе этого года "полтавский поджигатель" звонил в полицию с анонимными угрозами поджечь квартиры в Полтаве. После установления его личности правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство и передали дело в суд.