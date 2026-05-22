"Полтавський палій" втік зі служби та погрожував влаштувати теракт у будівлі ТЦК: його затримали

У Полтавській області затримали військовослужбовця, який самовільно залишив частину та, за даними правоохоронців, через соціальні мережі почав публічно погрожувати терактом щодо інших військових. Крім того, у відомстві зауважили, що цей чоловік відомий у медіапросторі, як "полтавський палій".

У публікації Військової служби правопорядку у Збройних Силах України на сторінці у Facebook за 22 травня йдеться, що розшуком цього чоловіка займалися військові правоохоронці Полтавського зонального відділу ВСП разом із Національною поліцією. Вони встановили його місцеперебування, а після цього його доставили до підрозділу для з’ясування всіх обставин — як самовільного залишення служби, так і його публічних заяв у соцмережах.

Зокрема, чоловік планував погрожував вчинити терористичний акт та застосувати насильство щодо військовослужбовців.

"Під час перевірки особи встановлено, що чоловік є фігурантом резонансних відео, відомий у медіапросторі як "полтавський палій"", — зауважили у відомстві.

Відео дня

Зібрані матеріали передадуть до Державного бюро розслідувань, де дадуть правову оцінку діям затриманого. Також йому роз’яснили права, нагадали про відповідальність за самовільне залишення військової частини під час воєнного стану та пояснили порядок можливого повернення на службу.

"Наразі представниками ДБР здійснюється вивчення всіх зібраних матеріалів. Тривають слідчі дії", — додали в дописі.

Ймовірно, йдеться про Віталія Чурко, який відомий в Україні, як "полтавський палій". Зокрема, близько тижня тому видання "Київ 24" оприлюднило відео, де "зірка мему" заявив, що втік з військової частини. Ба більше, вні заявив про намір підпалити будівлю ТЦК, оскільки має "зобов'язання" перед колишніми співкамерниками.

Нагадаємо, що на початку 2026 року відомий інтернет-персонаж із Полтави Віталій Чепурко, більш відомий як "полтавський палій", заявляв про добровільний вступ до лав Збройних сил України. Він повідомляв, що проходив військову підготовку в навчальному центрі та готувався скласти присягу.

Також Фокус писав, що у січні цього року "полтавський палій" телефонував до поліції з анонімними погрозами підпалити квартири в Полтаві. Після встановлення його особи правоохоронці склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство та передали справу до суду.