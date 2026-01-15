"Полтавський палій" долучився до ЗСУ: що відомо про героя мему "мені нравиться, як воно горить" (фото)

Відомий інтернет-персонаж із Полтави Віталій Чепурко заявив про добровільний вступ до лав Збройних сил України. Чоловік, який став героєм одного з найвпізнаваніших українських мемів, повідомив, що нині проходить військову підготовку та готується скласти присягу.

Віталій Чепурко, більш відомий під прізвиськом "полтавський палій", розповів у відеозверненні з навчального центру, що свідомо вирішив піти служити добровольцем. За його словами, він не зникав із публічного простору, а обрав шлях служби в ЗСУ та навчання військовій справі.

Віталій Чепурко в ЗСУ Фото: скриншот

"Полтавський палій": хто це такий

Широку популярність Чепурко здобув як герой інтернет-мему "Мені нравиться, як воно горить…", який з’явився у 2010 році. Тоді правоохоронці затримали його в Полтаві після серії підпалів вхідних дверей у багатоквартирних будинках. За інформацією тодішньої міліції, за одну ніч він міг підпалити до восьми дверей. Після затримання відповідь чоловіка на запитання про мотиви злочинів зняли на відео, яке швидко поширилося в мережі та стало мемом.

Як з’ясувалося пізніше, підпали не були поодиноким випадком. Чепурко народився в Геленджику, після смерті батька переїхав із матір’ю до Полтави, навчався в інтернаті та певний час працював на заводі. Перший вирок він отримав за крадіжку, після чого значну частину життя провів у місцях позбавлення волі. За власними словами, у 2007 році він підпалив щонайменше 28 дверей, а після чергових звільнень продовжував вчиняти аналогічні дії.

У 2011 році суд призначив йому покарання у вигляді 5 років і 6 місяців позбавлення волі — вже після того, як мемне відео стало відомим на всю країну. У 2021 році Чепурко вперше за тривалий час знову з’явився в медіапросторі після чергового звільнення з в’язниці, тоді він заявляв про намір змінити життя, створив YouTube-канал і почав вести відеоблог.

Реакція мережі на мобілізацію "Полтавського палія"

У мережі відреагували на мобілізацію Віталія Чепурко:

"Хоче людина палити — буде простір для втілення своїх бажань. Нехай щастить";

"Оце буде підпал";

"Ну все, тепер русні точно п**зда";

"В мене до нього більше поваги, ніж до всіх полублатних спортіків";

"Дронщиком з запальничками, йому сподобається";

"Чекаємо ще більше відео, на яких нам усім буде нравиться, як воно горить".

Мем "Мені нравиться, як воно горить…"

Нову хвилю популярності мем "Мені нравиться, як воно горить…" отримав у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його активно використовували в соцмережах у контексті знищення російської техніки, вибухів у Криму та інших подій війни. На хвилі цієї популярності мем навіть надихнув музикантів — зокрема, з’явилися пісні з прямими відсилками до образу "полтавського палія".

Мем про пожежу в Росії Фото: з відкритих джерел Мем про крейсер Фото: з відкритих джерел Мем про Кримський міст Фото: з відкритих джерел

Після того, як Віталія Чепурко затримали, він пройшов медичне обстеження, де психіатр встановив йому діагноз "піроманія" (розлад імпульсивної поведінки, що виражається у нестримному хворобливому потязі до підпалів, а також у сильному захопленні від споглядання вогню та горіння).

"Полтавський палій" в 2026 році знову потрапив у поле зору правоохоронних органів.

Крім того, ведучий Вадим Карп'як приєднався до ДШВ ЗСУ.