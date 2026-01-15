"Полтавский поджигатель" присоединился к ВСУ: что известно о герое мема "мне нравиться, как оно горит" (фото)

Известный интернет-персонаж из Полтавы Виталий Чепурко заявил о добровольном вступлении в ряды Вооруженных сил Украины. Мужчина, который стал героем одного из самых узнаваемых украинских мемов, сообщил, что сейчас проходит военную подготовку и готовится принять присягу.

Виталий Чепурко, более известный под прозвищем "полтавский поджигатель", рассказал в видеообращении из учебного центра, что сознательно решил пойти служить добровольцем. По его словам, он не исчезал из публичного пространства, а выбрал путь службы в ВСУ и обучения военному делу.

Виталий Чепурко в ВСУ Фото: скриншот

"Полтавский поджигатель": кто это такой

Широкую известность Чепурко получил как герой интернет-мема "Мне нравиться, как оно горит...", который появился в 2010 году. Тогда правоохранители задержали его в Полтаве после серии поджогов входных дверей в многоквартирных домах. По информации тогдашней милиции, за одну ночь он мог поджечь до восьми дверей. После задержания ответ мужчины на вопрос о мотивах преступлений сняли на видео, которое быстро распространилось в сети и стало мемом.

Как выяснилось позже, поджоги не были единичным случаем. Чепурко родился в Геленджике, после смерти отца переехал с матерью в Полтаву, учился в интернате и некоторое время работал на заводе. Первый приговор он получил за кражу, после чего значительную часть жизни провел в местах лишения свободы. По собственным словам, в 2007 году он поджег не менее 28 дверей, а после очередных освобождений продолжал совершать аналогичные действия.

В 2011 году суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы — уже после того, как мемное видео стало известным на всю страну. В 2021 году Чепурко впервые за долгое время снова появился в медиапространстве после очередного освобождения из тюрьмы, тогда он заявлял о намерении изменить жизнь, создал YouTube-канал и начал вести видеоблог.

Реакция сети на мобилизацию "Полтавского поджигателя"

В сети отреагировали на мобилизацию Виталия Чепурко:

"Хочет человек курить — будет пространство для воплощения своих желаний. Пусть удачи";

"Вот это будет поджог";

"Ну все, теперь русни точно п**зда";

"У меня к нему больше уважения, чем ко всем полублатным спортикам";

"Дронщиком с зажигалками, ему понравится";

"Ждем еще больше видео, на которых нам всем будет нравиться, как оно горит".

Мем "Мне нравиться, как оно горит..."

Новую волну популярности мем "Мені нравиться, як воно горить..." получил в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Его активно использовали в соцсетях в контексте уничтожения российской техники, взрывов в Крыму и других событий войны. На волне этой популярности мем даже вдохновил музыкантов — в частности, появились песни с прямыми отсылками к образу "полтавского поджигателя".

Мем о пожаре в России Фото: из открытых источников Мем про крейсер Фото: из открытых источников Мем про Крымский мост Фото: из открытых источников

