"Рівень цинізму дивує": Лубінець розповів, хто і чому блокує процес обміну полоненими

Росія з одного боку блокує процес обміну військовополоненими, а з іншого — виходить у публічний простір і каже, що це Україна відмовляється забирати своїх.

Такий рівень цинізму дивує, зізнався Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у бесіді з журналістами програми "Сніданок 1+1".

Як останній приклад він навів ситуацію з обміном у форматі "1000 на 1000". За його словами, все було напрацьовано через посередників, включно зі США та ОАЕ:

"З української сторони як людина, яка щодня бере участь у цьому, я хочу вкотре підтвердити, що все, що стосується української сторони, ми заздалегідь робимо: передають списки тяжкопоранених і тяжкохворих, тих, хто найдовше в полоні, проговорюють якісь технічні речі. Ми готові це зробити за один день, і ми це неодноразово показували. Потім пауза, а потім виходять у публічний простір представники РФ і кажуть: "Україна відмовилася від обміну"".

Відео дня

Лубінець також зазначив, що одна з цілей України — показати світовим інституціям на кшталт Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), не тільки те, що стосовно українських військовополонених росіяни застосовують тортури, а й дати зрозуміти, що подібні організації неефективно використовують свій мандат.

"Тобто ми вимагаємо від них дієвих кроків. Це не просто фіксація. Це треба щоб звучало на найвищих політичних майданчиках: на Генеральній Асамблеї ООН, ПАРЄ, ОБСЄ. Щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста виходив і говорив, що вони зробили, щоб припинити цю усталену практику застосування тортур щодо українських військовополонених. На жаль, у нас немає іншої організації крім МКЧХ, яка зобов'язана захищати права українських військовополонених. І це чергова проблематика, з якою ми постійно стикаємося", — констатує Лубінець.

Нагадаємо, 15 травня в Україну повернулися 205 бійців із полону РФ. Це перший етап домовленості у форматі "1000 на 1000".

Попередній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 24 квітня. Тоді з російського полону додому повернулися 193 українських військовослужбовців. Серед звільнених були бійці Збройних сил України, Національної гвардії та інших підрозділів.

Також повідомлялося, що РФ двічі просила обміняти полонених північнокорейців.