"Уровень цинизма удивляет": Лубинец рассказал, кто и почему блокирует процесс обмена пленными

Россия с одной стороны блокирует процес обмена военнопленными, а с другой — выходит в публичное пространство и говорит, что это Украина отказывается забирать своих.

Такой уровень цинизма удивляет, признался Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в беседе с журналистами программы "Сніданок 1+1".

В качестве последнего примера он привел ситуацию с обменом в формате "1000 на 1000". По его словам, все было наработано через посредников, включая США и ОАЭ:

"С украинской стороны как человек, который каждый день участвует в этом, я хочу в очередной раз подтвердить, что все, что касается украинской стороны, мы заранее делаем: передаются списки тяжелораненных и тяжелобольных, тех, кто дольше всех в плену, проговариваются какие-то технические вещи. Мы готовы это сделать за один день, и мы это не единожды показывали. Затем пауза, а потом выходят в публичное пространство представители РФ и говорят: "Украина отказалась от обмена"".

Лубинец также отметил, что одна из целей Украины — показать мировым институциям вроде Международного комитета Красного Креста (МККК), не только то, что по отношению к украинским военнопленным россияне применяют пытки, но и дать понять, что подобные организации неэффективно используют свой мандат.

"То есть мы требуем от них действенных шагов. Это не просто фиксация. Это надо чтобы звучало на высших политических площадках: на Генеральной Асамблее ООН, ПАСЕ, ОБСЕ. Чтобы Международный комитет Красного Креста выходил и говорил, что они сделали, чтобы прекратить эту устоявшуюся практику применения пыток в отношении украинских военнопленных. К сожалению, у нас нет другой организации кроме МККК, которая обязана защищать права украинских военнопленных. И это очередная проблематика, с которой мы постоянно сталкиваемся", — констатирует Лубинец.

Напомним, 15 мая в Украину вернулись 205 бойцов из плена РФ. Это первый этап договоренности в формате "1000 на 1000".

Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 24 апреля. Тогда из российского плена домой вернулись 193 украинских военнослужащих. Среди освобожденных были бойцы Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других подразделений.

Также сообщалось, что РФ дважды просила обменять пленных северокорейцев.