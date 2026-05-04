Другими не интересуются: РФ дважды просила обменять пленных северокорейцев, — Коордштаб

Россия дважды обращалась с просьбой обменять двух северокорейских военнопленных, захваченных ВСУ в Курской области, и не интересуется другими иностранцами в плену.

Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью Укринформу.

По его словам, российская сторона не направляла никаких запросов относительно других иностранцев, которые воевали на ее стороне, кроме граждан Северной Кореи.

"Иногда их приходится уговаривать забирать своих граждан. В переговорном процессе россияне ими не интересуются. Не было ни одного запроса, кроме северных корейцев", — сказал Охрименко.

Он добавил, что россияне несколько раз уточняли, готова ли Украина передать именно этих пленных.

Охрименко также отметил, что вопрос возможной передачи этих военных в Южную Корею является сложным. По международному гуманитарному праву ответственность за пленных несет государство, которое привлекло их к войне, то есть Россия.

"Если найдут механизм, который будет соответствовать нормам, мы готовы это рассмотреть", — пояснил он.

В то же время Украина придерживается Женевских конвенций и принципа невыдворения — это означает, что военнопленного нельзя принудительно возвращать, если он сам этого не хочет. Поэтому при отсутствии решения их могут удерживать до урегулирования ситуации.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял о намерении и в дальнейшем поддерживать Россию в войне против Украины, в частности поставлять боеприпасы и военных. Об этом сообщало Reuters со ссылкой на государственное агентство КНДР KCNA.

Во время визита министра обороны РФ Андрея Белоусова в Пхеньян стороны обсудили углубление военного сотрудничества и подготовку пятилетнего плана на 2027-2031 годы. По оценкам аналитиков, такая договоренность свидетельствует о намерении сохранить тесные связи между странами даже после завершения войны.

В 2024 году Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимную оборону. После этого Северная Корея направила около 14 тысяч военных для участия в боевых действиях на стороне РФ в Курской области, из которых, по данным открытых источников, тысячи погибли.

Украинская разведка в феврале сообщала, что военные КНДР выполняют боевые задачи под руководством российских офицеров. Их привлекают к стрельбе из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также к аэро- и артиллерийской разведке. Кроме того, они участвуют в корректировке ударов РСЗО.

Отдельно в ГУР отмечали, что важной составляющей участия северокорейских военных является освоение беспилотных технологий. По данным разведки, получение практического опыта работы с дронами и адаптация к современной войне является одной из ключевых причин их привлечения.

В то же время в январе 2026 года появлялась информация о резком сокращении поставок оружия из КНДР в Россию. За первый месяц 2026 года зафиксировали лишь один заход российского контейнеровоза в северокорейские порты.